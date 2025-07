"La haine blanche" : plongée au coeur terrorisme d'extrême droite sur Arte mardi 8 juillet 2025

Mardi 8 juillet 2025 à 21:00, ARTE diffusera « La haine blanche », une série documentaire qui aborde le phénomène du terrorisme d'extrême droite et de la violence raciste qui s'organisent et font de plus en plus de victimes dans le monde depuis la fin du XXe siècle.

La force de cette série documentaire réside dans les témoignages riches et approfondis sur lesquels elle s’appuie, sur quatre continents, pour exposer l’implacable mécanique de la haine raciale à l’ère d’Internet et de la postvérité. Des spécialistes du terrorisme, des enquêteurs et agents infiltrés, mais aussi des victimes d’attentats, leurs proches ou ceux des assaillants, ainsi que des néonazis repentis prennent la parole pour décrypter les mécanismes de la radicalisation, que d’aucuns comparent aux métastases d’un cancer. Ils évoquent aussi leur lutte incessante pour contrer des discours mortifères qui accompagnent la montée des extrêmes droites jusque dans les urnes. 21:00 Partie 1 Extrême droite : le réseau Six morts dans un temple sikh du Wisconsin en 2012, 9 morts dans une église noire de Charleston en 2015, 23 morts dans la communauté mexicaine d’El Paso en 2019, 10 Afro-Américains tués à Buffalo en mai 2022… Le retour du terrorisme en Occident, depuis trois décennies, est aussi celui du suprémacisme blanc. Hors des États-Unis, l’auteur des attentats d'Oslo et d'Utoya en 2011 (77 morts) ou celui de Christchurch en 2019 (51 morts) revendiquent leurs crimes à travers des manifestes qui font d’eux de véritables modèles pour leurs imitateurs. Le profil des assaillants est souvent le même : de jeunes hommes blancs, solitaires mais radicalisés en ligne avec des idéologies complotistes et racistes – comme la théorie du "grand remplacement" –, qui font des minorités les boucs émissaires de leur haine. La face émergée, et terriblement dangereuse, d’une nébuleuse d’extrême droite qui, avec l’essor des messageries cryptées et de réseaux sociaux trop peu régulés, se soude autour d’une idéologie commune désormais sans frontières… 21:55 Partie 2 Mercenaires, soldats et vétérans En 1995 à Baltimore, Timothy McVeigh, vétéran de l’armée américaine et suprémaciste blanc, tue 168 personnes dans un attentat à la bombe qui restera, jusqu’au 11-Septembre, le plus meurtrier de l’histoire du pays. Depuis, les tueries commises par d’anciens soldats se multiplient, mettant en lumière le fléau endémique qu’est la radicalisation d’extrême droite au sein de l’institution militaire. C’est une internationale violente qui se met en place, associant l'expérience du combat, un accès aux armes et un vaste réseau, pour entretenir la haine et l’idée d’une guerre raciale qui s’annonce… 22:50 Partie 3 Résistance Face à l’essor, à l’échelle mondiale, des violences et du terrorisme d’extrême droite, la résistance s’organise, dans les services de contre-terrorisme autant que dans la société civile. À l’image de l'ex-agent du FBI Scott Payne, dont les enquêtes sous couverture dans les milieux d'extrême droite ont permis de déjouer plusieurs attentats, de Serpil Unvar, mère d'une des victimes de la fusillade xénophobe de Hanau, en 2020, qui milite activement contre la haine raciale, et de jeunes survivants de la tuerie d’Utoya, qui continuent de s’engager avec ferveur pour l'éducation, l’ouverture et le dialogue.

