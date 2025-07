"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 8 juillet 2025 (vidéo)

Mardi 8 juillet 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux épisodes de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

21:10 Épisode 7 Marina et Pilou

Dans cet épisode, une routière et un routier spécialisés dans le transport de matières explosives et toxiques, Marina, ancienne assistante juridique fraîchement reconvertie, va tout faire pour retrouver son compagnon Romuald afin de dormir dans le même parking que lui, mais rien n'est moins sûr.

De son côté, Pilou, chauffeur de l'un des seuls 4 camions américains qui circulent sur les routes de France, va transporter des déchets industriels toxiques et explosifs qui nécessitent des protocoles pointus, précis, et très techniques. Entre son rôle de papa solo, son métier, et les 24h du Mans camion qui approchent, comment Pilou parvient-il à tout mener de front ?

22:15 Épisode 8 Ilona et Romain

Dans cet épisode, deux routiers avec des missions pleines de défis

Ilona, 19 ans, va devoir transporter des produits hautement inflammables... Du haut de ses 19 printemps, elle doit s'imposer dans un métier masculin à 97% avec pour l'épauler son oncle José, routier lui aussi.

Romain, transporteur d'animaux sauvages, va se lancer dans un périple extraordinaire avec des animaux tout aussi extraordinaires à transporter. Une odyssée de 1700 km !