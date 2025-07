"La vie secrète des commerçants", deux épisodes diffusés sur 6ter mercredi 9 juillet 2025

Mercredi 9 juillet 2025 à 21:10, 6ter diffusera deux nouveaux épisodes de « La vie secrète des commerçants », une série documentaire inédite.

Devenir son propre patron, un rêve qui bouleverse des vies. Chaque année, près d’un million d’entreprises naissent en France. Parmi elles, certains optent pour la franchise, un modèle structuré mais exigeant, adossé à des enseignes connues (Del Arte, Easy Cash, Beauty Success, Noz…).

Pendant un an, les caméras de 6ter ont suivi huit entrepreneurs dans cette aventure intense. Entre retards, pressions, moments de doute et élans d’espoir, cette série documentaire explore le quotidien de familles entières prêtes à tout pour réussir. Oser se lancer, c’est risquer beaucoup… mais aussi tenter de réaliser son rêve.

21:10 Épisode 3

Élodie, esthéticienne il y a encore quelques mois, ouvre son salon de beauté en Vendée dans vingt-quatre heures. Mais les travaux ne sont pas terminés : pendant que les ouvriers donnent les derniers coups de marteau, Kévin, son compagnon, règle la sonorisation du salon… Et dans cette agitation, Élodie et son employée Maéva doivent suivre les conseils de leur formatrice, qui les initie notamment au fonctionnement de la caisse et à la prise de rendez-vous.

Flavien et David, duo de patrons détonnant, ont ouvert leur magasin de déstockage à Saint-Étienne il y a un mois et demi. Après un démarrage sur les chapeaux de roue, les premières difficultés surgissent : une marchandise moins attrayante qu’espérée, et surtout leur première évaluation. Un expert de l’enseigne va passer leur magasin au crible, et déstabiliser les jeunes patrons.

Areski connaît par cœur les difficultés d’être son propre patron. Avec sa femme Céline, il ouvre un second restaurant italien censé rééquilibrer les finances du premier. Mais les comptes sont déjà dans le rouge. Si Areski garde son optimisme légendaire, Céline craque : elle a peur, car ils risquent de tout perdre.

Près de Lyon, Kossivi et Manon savent que l’échec n’est pas une option. Les jeunes parents se rêvent déjà en rois de l’occasion. Après un mois passé à chiner des objets en tout genre pour constituer leur stock, ils ouvrent enfin leur boutique au public. Ils espèrent séduire la clientèle avec leur sélection originale.

22:00 Épisode 4

En Ardèche, Stéphane, ancien chef étoilé, doit bientôt démarrer les travaux de sa nouvelle boulangerie. Mais une très mauvaise surprise l’attend : la mairie a rejeté la déclaration préalable qu’il avait déposée. Il doit donc constituer un nouveau dossier en urgence, mais une chose est certaine : il n’ouvrira pas sa boulangerie dans les délais.

Elvira, salariée pendant vingt ans dans un salon de coiffure à Saint-Étienne, débute ses premiers jours en tant que patronne. Elle réalise que diriger un salon n’a rien à voir avec y être employée : elle doit tout gérer, mettre les apprentis au travail, gérer les derniers travaux, tout en restant disponible et accueillante pour sa clientèle.

La pression monte pour Julien et Sandra qui ouvrent aujourd’hui leur escape game près de Grenoble. Les premiers clients se présentent. Pour cette première, c’est Julien en personne qui sera le maître du jeu : les candidats doivent s’évader d’une prison de haute sécurité en un temps limité. Mais ce premier groupe peine à résoudre l’énigme, ce qui inquiète Julien, qui redoute qu’ils gardent une mauvaise impression.

Hervé, futur glacier à Canet-en-Roussillon, accumule les galères : il a notamment dû retarder l’ouverture de son commerce de plusieurs jours. Résultat : un vrai manque à gagner ! Une nouvelle source d’inquiétude le préoccupe aujourd’hui : Hervé réalise que son établissement n’est pas éclairé la nuit, contrairement à ceux de ses concurrents… Un manque de visibilité qui pourrait lui faire perdre de nombreux clients.