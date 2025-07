"14 juillet 1789 : La prise de la Bastille heure par heure" sur RMC Découverte lundi 14 juillet 2025 (vidéo)

Lundi 14 juillet 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera "14 juillet 1789 : La prise de la Bastille heure par heure", un documentaire réalisé par Juliette Desbois.

La prison de la Bastille, aujourd'hui disparue, a été le théâtre de l'un des événements les plus marquants de l'histoire de France. Cette forteresse redoutée, haute de ses 66 mètres, domine Paris et ses habitants affamés. C'est la première prison de France, le cauchemar de tous prisonniers avec ses 42 cellules.

Pourtant, le 14 juillet 1789, le peuple parisien prend les armes et parvient à renverser ce gigantesque bâtiment protégé de huit tours massives et deux doubles pont-levis.

Comment les insurgés, de simples artisans du quartier peu armés, ont-ils réussi à prendre la forteresse ? Comment était défendue cette prison d'État, dont les détenus étaient emprisonnés sur simple décision arbitraire du roi ? La prise de la Bastille va durer un peu plus de six heures, six heures qui ont fait basculer l'histoire de France.

Heure par heure, étape par étape, vous allez vivre cette incroyable opération militaire devenue l'un des emblèmes de la République française.