"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 15 juillet 2025 (vidéo)

Mardi 15 juillet 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux épisodes de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

En France, 310.000 routiers professionnels circulent chaque jour sur le million de kilomètres de routes qui quadrillent notre territoire. Ils assurent 80% du transport des marchandises essentielles à notre quotidien. Et si certaines femmes se sentent parfois marginalisées, elles sont bien décidées à prouver qu'elles ont leur place dans un milieu à 97% masculin.

Parmi ces passionné(e)s confronté(e)s aux défis et aux dangers de la route, vous allez découvrir des profils hors du commun. Laure, 20 ans, atteinte de mucoviscidose, Ilona, 18 ans, jeune diplômée du permis poids lourd, Jérémie, l'un des trois chauffeurs paraplégiques de France, ou encore l'Ours du Jura, routier aguerri spécialisé dans le transport de bois.

Bienvenue dans l'univers des routiers : profession chauffeur poids lourd.

21:10 Épisode 9 Laetitia et Adrien

Dans cet épisode, un routier et une routière aux trajectoires aux antipodes.

Tout d'abord, il y a Laetitia, 42 ans, maman solo d'un ado de 14 ans, spécialisée dans le transport pour les travaux publics. Aujourd'hui, elle prend son frère Teddy sous son aile, en reconversion professionnelle dans la même entreprise qu'elle. Ensemble, ils vont devoir affronter des missions musclées.

Près de Lyon, Adrien, récemment reconverti en routier après photographier des camions sur des ponts qu'il mettait sur les réseaux sociaux va devoir honorer l'une des commandes les plus chères de sa carrière naissante : livrer un escalier de luxe dans le centre de Genève. Il sera seul pour assurer ce transport pour un nouveau client de prestige à fidéliser à tout prix.

22:15 Épisode 10 Romain et Jean-Michel

Dans cet épisode, deux routiers passionnés.

Entre la France et l'Allemagne Romain, transporteur d'animaux sauvages passionné va effectuer l'un des transferts les plus importants de sa carrière : 6 grands primates africains et un ouistiti attendus dans des zoos Français.

Romain va convoyer sa précieuse cargaison pendant un long périple de 2240 km de jour... comme de nuit !

Dans le Sud-Est, Jean-Michel transfert des monstres d'acier de plusieurs tonnes de chantiers en chantiers. Ses défis sont quotidiens. Son crédo : anticiper les dangers. Sa devise : ne jamais paniquer… Une philosophie qu'il compte bien transmettre à sa fille de 16 ans en stage dans son entreprise et qui a choisi le même milieu professionnel que lui... contre son avis !