"Des trains pas comme les autres" de Chicago aux Rocheuses lundi 21 juillet 2025 sur France 5 avec Philippe Gougler

Lundi 21 juillet 2025 à 20:55 sur France 5, Philippe Gougler vous emmène dans le nord des États-Unis dans un épisode inédit de sa collection documentaire "Des trains pas comme les autres".

Pendant tout l'été, Philippe Gougler partage ses voyages dépaysants au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Toujours à bord de trains typiques ou insolites, le voyageur propose des destinations inédites : Bolivie, Chili, Hongrie, Belgique, Mozambique, Les Philippines, les États-Unis.

De Chicago aux Rocheuses

Dans cet épisode hivernal, cap au nord des États-Unis pour un périple à travers les plaines et les montagnes Rocheuses enneigées. Le périple suit notamment l’itinéraire spectaculaire de l’empire Builder, un train mythique qui traverse les Rocheuses dans un décor féerique.

Première étape à Chicago, où le froid extrême impose des solutions insolites. Ici, les rails sont littéralement réchauffés… en y mettant le feu. Une méthode aussi impressionnante qu’efficace.

Direction ensuite les immensités gelées du Lake of the Woods, à la frontière canadienne. Là, le train laisse place à un autre mode de vie : la pêche sur glace, bien à l’abri dans un mobil home installé directement sur le lac figé. Il fait - 20 °C dehors mais à l’intérieur de ce cocon douillet, on est bien au chaud… Mais Philippe Gougler ne sera au bout de ses surprises, car toujours sur le lac gelé, il découvre un bar en forme d’igloo et son étonnante tradition : un petit poisson vivant plongé dans un verre d’alcool fort, à avaler cul sec. Une curiosité locale qui en dit long sur l’esprit festif, même sous des températures polaires.

La route ferroviaire reprend ensuite en direction des montagnes Rocheuses et ses paysages spectaculaires dans le fameux train « Empire Builder » pour découvrir la meilleure façon de voyager en train aux États-Unis. Puis, c’est la découverte du parc de Yellowstone, ses sources chaudes colorées, ses geysers impressionnants, sans oublier les bisons qui affrontent stoïquement le blizzard. L’hiver révèle ici une beauté brute et sauvage.

Le voyage se clôt en majesté avec le Royal Gorge Railroad, un train panoramique qui serpente au fond d’un canyon vertigineux, Philippe découvre alors les dessous d’une incroyable guerre du rail à l’heure de la conquête de l'Ouest. Le périple se termine à Aspen, station chic nichée au cœur du Colorado. C’est là que l’on découvre une autre facette de l’Amérique, plus gourmande, avec des crêpes au caviar signées par la cheffe Mawa.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Des trains pas comme les autres" en Serbie