"Des trains pas comme les autres" au Brésil, lundi 4 août 2025 sur France 5

Lundi 4 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera un numéro de la collection documentaire "Des trains pas comme les autres" dans lequel Philippe Gougler vous emmène au Brésil.

Dans chaque épisode, Philippe Gougler vous propose un voyage en train à la découverte d'un pays, de ses habitants et de ses paysages, le long d'une voie ferrée mythique ou au contraire méconnue.

Brésil, de l'Amazonie aux plages infinies

Philippe se rend au Brésil, le plus vaste État d’Amérique du Sud. Il commence par découvrir Rio de Janeiro, et un train de banlieue très original. On y vend de tout, et on y trouve de tout… Des vendeurs de chocolat, un Spiderman plus vrai que nature, et même un masseur qui propose ses services directement dans le train… Mais, à Rio, il y a aussi une autre tendance que Philippe remarque : la marque de bronzage parfaite. Dans les quartiers populaires, pour qu'elle soit parfaitement dessinée, on n’hésite pas à bronzer sur les toits des maisons avec des maillots de bain en ruban adhésif !

Côté trains, Philippe prend le plus grand du monde, qui circule dans le nord-est du pays et traverse une partie de la forêt amazonienne. Une forêt riche en biodiversité et aussi en rites insolites. Comme celui du passage à l’âge adulte pour les jeunes de la tribu des Sateré Mawé : ils doivent se faire piquer les mains par des fourmis venimeuses. Après cette rencontre mémorable, direction le sud pour emprunter un petit train original. Les Brésiliens viennent à Campos do Jordao pour tester le « froid » et faire un petit tour en Europe sans quitter leur pays… Ils peuvent aussi y goûter des spécialités locales comme la fondue savoyarde à la sauce brésilienne…

Pour terminer le voyage, direction la côte atlantique, où un train-char à voile fait voyager Philippe sans moteur, juste par la force du vent.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera également "Des trains pas comme les autres - Uruguay, la pépite secrète".