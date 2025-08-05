recherche
"Lady Sapiens, à la recherche des femmes de la préhistoire" sur France 5 jeudi 7 août 2025 (vidéo)

mardi 5 août 2025
"Lady Sapiens, à la recherche des femmes de la préhistoire" sur France 5 jeudi 7 août 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir jeudi 7 août 2025 à 21:00 sur France 5, le document "Lady Sapiens, à la recherche des femmes de la préhistoire" écrit par Éric Pincas, Jacques Malaterre et Thomas Cirotteau.

Que savons-nous des femmes de la préhistoire ?

Au milieu du XIXe siècle, les premiers préhistoriens ont sous-estimé leur rôle en interprétant leurs découvertes avec les a priori de leur époque. Les femmes du paléolithique sont devenues prisonnières de clichés : faibles et sans défense, soumises à l'homme tout-puissant. Une vision de la préhistoire prolongée dans l'art du XIXe et du XXe siècle : la femme y est représentée apeurée, entourée d'une importante progéniture, tout juste bonne pour la cueillette, tandis que l'homme s'affaire à chasser le gros gibier, subvenant ainsi aux besoins du clan.

Aujourd'hui, une nouvelle génération de chercheurs, dont beaucoup de femmes, bouscule ce modèle et révèle un tout autre visage de Lady Sapiens.

La paléogénéticienne Évelyne Heyer (musée de l'Homme, Paris) révèle une athlète à la peau noire et aux yeux bleus, qui choisit son partenaire en dehors de son clan pour assurer sa descendance. Les scientifiques Jean-Jacques Hublin (Institut Max-Planck, Leipzig) et Kristen Hawkes (Université d'Utah, États-Unis) racontent comment les jeunes adultes pouvaient confier les enfants aux bons soins des grands-mères, capables de les nourrir pendant qu'ils se livraient à des activités plus physiques, telles que la chasse. Sophie Archambault de Beaune, préhistorienne et conseillère scientifique du film, raconte que la répartition des tâches se faisait moins entre hommes et femmes qu'en fonction des compétences de chacun. Ensemble, en partageant leurs travaux les plus récents, une trentaine de scientifiques internationaux brossent un portrait nuancé, complexe, d'une femme respectée et honorée, mère, fine artisane, mais aussi chasseresse ou artiste... Une femme plurielle.

En partant à la rencontre d'une trentaine de scientifiques sur les sites de fouilles ou dans leurs laboratoires, en France, en Allemagne, en République tchèque, en Israël ou aux États-Unis, Lady Sapiens explore les différents moments de la vie d'une femme au paléolithique.

Pour illustrer ce portrait de femme, le film s'appuie sur l'univers du jeu Far Cry Primal d'Ubisoft. Réalisées avec le conseil de scientifiques et d'historiens, ces images, traitées telles des archives inédites, nous transportent avec émotion au cœur du paléolithique, aux côtés des femmes de la préhistoire.

Un documentaire scientifique ambitieux et international, consacré à la véritable place de la femme au paléolithique. Un projet développé dans le cadre de Global Doc, qui initie des coproductions entre les diffuseurs internationaux.
Dernière modification le mardi, 05 août 2025 12:24
Publié dans Documentaires, Jeudi
