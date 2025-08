Le document "France Gall, évidemment" à revoir sur W9 jeudi 7 août 2025

Jeudi 7 août 2025 à 21:10, Jérôme Anthony vous proposera sur W9 de voir ou de revoir « France Gall, évidemment », un documentaire réalisé par Vincent Guillot.

Malgré sa disparition inattendue en janvier 2018 à l’âge de 70 ans, France Gall tient toujours une place de choix dans le cœur des Français.

Car la chanteuse aux 20 millions de disques vendus est à l’origine de tubes incontournables : « Il Jouait du Piano Debout », « Résiste », « Débranche », « Babacar », « Evidemment »… Vous découvrirez les secrets cachés derrière ces chansons que toutes les générations fredonnent encore.

Ce documentaire va vous raconter comment la star a révolutionné la variété française dans les années 80 grâce au talent d’un homme : Michel Berger.

Pour France Gall, Michel Berger devient bien plus qu’un simple auteur-compositeur : ensemble ils vont former un duo à la scène comme à la ville, alors que, vous l’ignorez sans doute, rien ne prédestinait les deux artistes à devenir à ce point indissociables. Plus étonnant encore, lors de sa rencontre providentielle avec Michel Berger, France Gall était sur le point de mettre un terme à sa carrière.

Après avoir connu le succès avec « Sacré Charlemagne », remporté l’Eurovision grâce à « Poupée de cire, poupée de son » et défrayé la chronique à cause des « Sucettes », l’interprète traverse un terrible passage à vide. Au tournant des années 1970, elle est cantonnée à des chansons souvent mièvres, fragilisée par sa relation orageuse avec Claude François puis éloignée des projecteurs au profit de son autre amour secret, Julien Clerc.

Grâce au témoignage de celles et ceux qui l’ont bien connue, ses amis intimes et son entourage artistique, vous allez découvrir enfin le vrai visage de France Gall.

La jeune ingénue des débuts a, au fil des années, laissé place à une femme forte capable d’imposer ses choix. Grâce à son caractère en acier trempé, elle a également réussi à surmonter les épreuves et les drames personnels que le destin a placés sur sa route.