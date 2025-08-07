"Retour à l'instinct primaire, le retour des héros" sur RMC Story samedi 9 août 2025 (vidéo)

Samedi 9 août 2025 à partir de 21:10, RMC Story rediffusera des épisodes de la 6ème saison de "Retour à l'instinct primaire, le retour des héros".

Cette série documentaire suit, pendant 40 jours, douze aventuriers qui tentent de survivre en terre hostile. Ni nourriture, ni vêtement, ni eau : ils n'ont rien, sauf quelques outils primitifs.

21:10 Épisode 14 Le pont aux alligators

A court de vivres, Rylie, Matt et Ryan sont résolus à franchir le marécage où les alligators pullulent afin de pouvoir accéder à des ressources. Pour parvenir à leurs fins, ils décident de bâtir un incroyable pont long d'une quinzaine de mètres.

Parallèlement, EJ se met à pourchasser un alligator qui ne cesse de voler ses poissons...

22:10 Épisode 15 & 16 Un festin pour les yeux

Une décision fort imprudente met en péril l'aventure d'un survivaliste qui regrette vite d'avoir fait preuve d'une telle inconscience.

Deux des tribus finissent par s'affronter après l'attaque d'une des équipes, qui a entrepris de saboter la chasse de l'autre.

Une tribu se lance dans un projet épique...