"Le mystère d'Oak Island" samedi 9 août 2025 sur RMC Découverte

Samedi 9 août 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire "Le mystère d'Oak Islandz". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Un trésor de pirates ? Un butin viking ? Ou une relique biblique oubliée depuis des siècles ? Nul ne connaît la véritable nature de ce qui sommeille sous Oak Island, au large de la Nouvelle-Écosse. Mais depuis plus de 200 ans, aventuriers, chercheurs et passionnés tentent de percer ce mystère, au prix parfois de leur vie. Car l'île cache bien des dangers : tunnels inondés, pièges ingénieux... et une sombre légende qui plane comme une menace.

Selon une vieille prophétie, sept personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit découvert. À ce jour, six vies ont déjà été perdues dans cette quête obsédante.

Dans cette neuvième saison très attendue, les frères Lagina redoublent d'efforts et de moyens. Grâce à des technologies de pointe et à de nouvelles analyses scientifiques, ils sont désormais convaincus qu'une importante concentration d'argent est enfouie à proximité du légendaire "Money Pit", le puits central de l'île.

Jamais l'équipe n'a été aussi proche d'une révélation. Mais Oak Island est loin d'avoir livré tous ses secrets...

Épisode 22 • Un paquet de secrets

L'équipe est intriguée par la théorie selon laquelle le lot 8 pourrait cacher un artefact religieux de la plus grande importance. En fait, il s'agirait de l'un des objets sacrés les plus recherchés au monde.

Aussitôt, tout le monde s'affaire autour de ce mystère, avec l'espoir d'une découverte sensationnelle.