"Tesla : les secrets de sa voiture électrique" dévoilés sur RMC Découverte lundi 11 août 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Découverte lundi 11 août 2025 à 21:10, « Tesla : les secrets de sa voiture éléctrique », un documentaire réalisé par Olivier Lacaze.

Popularisée dans les années 2000 par Elon Musk, Tesla est aujourd'hui une référence en matière de voitures électriques. Plusieurs de ses modèles sont régulièrement en tête des ventes en Europe, quand les performances de son modèle S Plaid sont comparées à celles des voitures sportives les plus réputées.

Comment Tesla a-t-elle pu, en quelques années seulement, révolutionner le marché automobile et imposer sa voiture électrique ? Quelles innovations et technologies se cachent derrière les performances remarquables de ses véhicules ?

Le documentaire lève le voile sur les coulisses de la révolution technologique de Tesla à travers son approche de production révolutionnaire, la technologie cachée du « Pack batterie » et les innovations du célèbre logiciel « Autopilot » de la marque, pourtant au coeur de nombreuses polémiques.

Aux côtés d'ingénieurs et d'experts, découvrez les secrets de fabrication qui ont conduit à la réussite de Tesla et aux performances exceptionnelles de sa voiture électrique.

De la Gigafctory aux subtilités de son Pack Batterie, plongez au coeur des innovations technologiques qui se cachent derrière la puissance et l'autonomie révolutionnaire des modèles de la marque.

Un concentré de technologie destiné à faire des modèles Tesla, les véhicules du futur.