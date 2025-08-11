recherche
"Les avions du bout du monde : Madagascar, le taxi-brousse des airs" mercredi 13 août 2025 sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 11 août 2025 73
Mercredi 13 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera un numéro de la 2ème saison de la série documentaire “Les avions du bout du monde” dont la destination sera Madagascar.

François-Xavier Mayer, dit « Fifou », ne se lasse pas de survoler les fantastiques paysages de sa terre natale, Madagascar. Comme son père et son grand-père avant lui, il utilise son avion comme moyen de transport principal.

Dans cette île grande comme la France, il faut parfois plusieurs jours pour rallier une ville à l’autre en voiture. Or, Fifou est un hyperactif qui se déplace tout le temps. Pour approvisionner son hôtel, étudier la migration des baleines, ou transporter de l’aide humanitaire, il peut compter sur son fidèle compagnon volant, un avion de brousse jaune que tout le monde à Madagascar connait par son petit nom : « India Papa ».

Un « taxi brousse des airs » qui rend bien des services, et peut même, parfois, sauver des vies…

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera « Les avions du bout du monde : Suriname, le taxi-brousse de l'Amazonie ».
Dernière modification le lundi, 11 août 2025 13:26
Publié dans Documentaires, Mercredi
