“Les avions du bout du monde” : Suriname, le taxi brousse de l'Amazonie, mardi 21 juillet sur France 5

Mardi 21 juillet à 20:50, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit de la 2ème saison de la série documentaire “Les avions du bout du monde”. Cette semaine, direction le Suriname.

Nos héros sont médecins, urgentistes, fermiers, et surtout pilotes. Ils exercent leur métier dans un de ces territoires du bout du monde. Nous découvrons ces régions difficiles d’accès, que seul l’avion rend disponible au regard, à travers le quotidien et l’activité de ceux qui y vivent une vie d’aventure, où règne une nature à l’état brut...

20:50 Suriname : le taxi brousse de l'Amazonie



Alessandro travaille pour une petite compagnie qui effectue des vols au-dessus du Suriname, un pays d’Amérique latine recouvert à 96% par la forêt vierge. Sans son avion, il faudrait des jours et des jours pour relier les communautés entre elles. Passagers, bidons d'essence, matériaux de construction, et même ... serpents, du moment que ça passe dans le petit habitacle, Alessandro peut le transporter. Voyager avec lui, c'est oublier toute routine, pour découvrir un pays méconnu d'une beauté à couper le souffler.

21:45 Vanuatu - S.O.S. Docteur Mark



Situées au nord de l'archipel du Vanuatu dans le Pacifique sud, les îles Banks sont littéralement coupées dumonde. Dans ces contrées lointaines, il n'y pas de liaisons aériennes ou maritimes régulières, seuls quelques vieux rafiots rouillés passent de temps à autre pour débarquer un peu de vivres et de marchandises. En cas d'urgence médicale, les 9 000 habitants des Banks ne peuvent compter que sur le coucou orange du docteur Mark Turbull. Unique médecin à des centaines de kilomètres à la ronde, ce père de famille australien risque sa vie à chaque atterrissage. Il est le seul à pouvoir se poser sur les pistes improbables et dangereuses de ces îles volcaniques minuscules. Depuis dix ans, aux côtés de sa femme, sa fille et son petit garçon, Mark ausculte, soigne et opère le plus souvent sous les ailes de son monomoteur