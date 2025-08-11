recherche
"Incroyables mariages gitans : Bling bling, traditions et démesure", mercredi 13 août 2025 sur TFX

lundi 11 août 2025
"Incroyables mariages gitans : Bling bling, traditions et démesure", mercredi 13 août 2025 sur TFX

Mercredi 13 août 2025 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un épisode de la série documentaire « Incroyables mariages gitans ».

Des mariages démesurés, des anniversaires complètement fous, et bien entendu, des robes de princesses… Vous allez vivre de l’intérieur des fêtes incroyables chez les gitans.

Toujours plus de stars, de paillettes et de bling-bling… Mais surtout toujours dans le respect des traditions gitanes : les jeunes sont des princesses ! Rien n’est trop beau pour elles, et gare à celui qui leur manquerait de respect !

Vous découvrirez celui de Laurencia. Avec une robe digne d’un conte de fées, elle sera la reine d’une journée hors du commun.

Vous apprendrez aussi que chez les gitans, les enfants ne quittent la maison de leurs parents que pour se marier.

Leurs coutumes sont ancestrales et dans la communauté des gitans voyageurs, pour épouser celle qu’il aime, le garçon « l’enlève ». En général en pleine nuit. A charge pour les parents d’organiser en un temps record la plus belle des cérémonies pour célébrer les enfants à leur retour de voyage de noces !

Ces mariages sont pleins de surprises, toujours somptueux car à travers eux, la famille des mariés gagne le respect de toute la communauté.

Le documentaire plonge au cœur de deux mariages exceptionnels. L’un dans la région de Toulouse : avec Kimberley et Gibson, deux jeunes gitans qui vont s’enfuir en cachette, en plein déjeuner familial. L’autre dans la région de Lyon avec Mélissa et Ruben qui vont partir au bout du monde et revenir pour une somptueuse fête.

