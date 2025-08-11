"100 jours avec les gendarmes du Médoc" sur RMC Story mercredi 13 août 2025

Mercredi 13 août 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le quatrième épisode de la série documentaire "100 jours avec les gendarmes du Médoc" : « Cannabis, délit de fuite et chauffards : le quotidien chaud des gendarmes ».

Cette série documentaire réalisée par Marion Chauveau et Sébatien Clech suit le quotidien des femmes et des hommes qui ont sacrifié leurs vacances pour veiller sur celles des autres.

Située en Nouvelle-Aquitaine, le Médoc est une région viticole bordant la côte atlantique. Paradis des surfeurs, avec ses plages exposées aux vents, le côté attire en masse l’été des milliers de touristes. Des villes comme Lacanau sont prises d’assaut par des vacanciers, avec comme conséquence une hausse des actes délinquants.

À la compagnie de Lesparre-Médoc, sur la cote girondine, 150 gendarmes veillent sur les 2500 km2 du Médoc. L’été, ils peuvent aussi compter sur un renfort de gendarmes mobiles, et des postes annexes ouverts dans les stations balnéaires.

Dans ces dernières, l’été rime avec fête, alcool, drogue et dangers sur les routes. Dans les vignobles, les vols de raisins et de bouteilles de grands crus sont un fléau.

Les gendarmes de la compagnie veillent à la sécurité de ces lieux, et interpellent les cambrioleurs.