Le documentaire "Renaud, au nom du père" à revoir sur W9 jeudi 14 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 12 août 2025 170
Le documentaire "Renaud, au nom du père" à revoir sur W9 jeudi 14 août 2025

À voir ou à revoir jeudi 14 août 2025 à 21:05 sur W9, le documentaire « Renaud, au nom du père », un portrait qui montre l'homme derrière l'idole et dévoile son histoire secrète et tourmentée racontée par sa famille et ses amis.

Il y a 9 ans, Renaud opérait un retour triomphal avec « Toujours debout ». Près d'1 million d'albums vendus et une tournée à guichets fermés pour le phoenix et dernier monstre sacré de la chanson française.

Cent fois condamné, toujours ressuscité. Si l'amour inconditionnel du public pour Renaud ne s'est jamais démenti, beaucoup s'interrogent sur la nature profonde des maux qui le rongent.

En exclusivité, son frère jumeau, ses amis intimes, ceux qui partagent aujourd'hui son quotidien et ses anciens compagnons de route... tous ont accepté de nous raconter l'homme derrière l'idole pour mettre en lumière l'histoire secrète et fascinante d'un artiste de légende.

Ils nous emmènent aussi les coulisses de l'écriture et de l'enregistrement de son nouvel opus « Les mômes et les enfants d'abord ! ». Comme un troublant écho à l'itinéraire tourmenté de cet éternel enfant blessé…

Dernière modification le mardi, 12 août 2025 12:59
Publié dans Documentaires, Jeudi
