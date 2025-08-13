"Être prof" : de la Sibérie au Burkina Faso, l'histoire de trois enseignantes sur France 4 jeudi 4 septembre 2025

À voir sur France 4 jeudi 4 septembre 2025 à 21:00, "Être prof", une exploration touchante et humaine du quotidien de trois enseignantes qui, aux quatre coins du monde, se dévouent à leur vocation.

"Être prof" explore avec justesse et humanité le quotidien de celles et ceux qui enseignent, entre vocation, défis et engagement.

Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au quotidien pour transmettre leur savoir. D’un campement nomade enseveli sous les neiges de Sibérie à la brousse étouffante du Burkina, en passant par les terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont portées par une même vocation : un enfant éduqué peut changer le monde.

Elles sont prêtes pour cela à affronter mille défis pour faire de l’enseignement une véritable aventure et bouleverser les destins de leurs élèves.

Un documentaire inédit réalisé par Émilie Thérond.