"Une maison, un artiste - Pierre Loti, la maison des fabuleux voyages" dimanche 17 août 2025 sur France 5

Dimanche 17 août 2025 à 22:45, France 5 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Pierre Loti et sa maison de Rochefort-sur-Mer.

Au XIXe siècle, à Rochefort-sur-Mer, Pierre Loti, écrivain et officier de marine, transforme sa maison d’enfance en un décor de théâtre reflétant sa passion pour les cultures lointaines. Célèbre pour ses récits de voyages empreints d’exotisme et de nostalgie, il y entasse le contenu de ses valises et malles : tissus et tentures, tapis, meubles et objets rapportés des quatre coins du monde.

Transformant les pièces de sa maison en véritables cabinets de curiosités, ce navigateur écrivain et homme fantasque crée un environnement à la fois romantique et mystique, un peu comme un sanctuaire personnel, où il peut revivre ses aventures.

Dans la France de la fin du XIXe siècle, Loti connaît le succès. Il reçoit tous les honneurs, de l’Académie française aux obsèques nationales. Ses romans passionnent hommes et femmes, séduisent les puissants de ce monde et les têtes couronnées qui viennent le visiter dans son extraordinaire palais de Rochefort.

Il raconte, de romans en romans, de plaques photographiques projetées chez lui en carnets de dessins, de pièces de sa maison transformées en décors du bout du monde, les péripéties de sa vie passionnée et il place au centre de celle-ci un incomparable personnage de roman, un héros de son siècle : lui-même !

Avec les témoignages de :

Claude Stefani, conservateur du musée Hèbre et de la Maison Pierre Loti

Jean-Luc Coatalem, écrivain

Lucie Azema, écrivaine

Alain Quella-Villéger, historien, biographe de Pierre Loti

Bruno Vercier, historien de la littérature, spécialiste de Pierre Loti.