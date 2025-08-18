recherche
Documentaires

"J'ai un colis pour vous" en Colombie, mercredi 20 août 2025 sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 18 août 2025
"J'ai un colis pour vous" en Colombie, mercredi 20 août 2025 sur France 5

Mercredi 20 août 2025 à 21:00, France 5 diffusera le premier numéro de la série documentaire "J'ai un colis pour vous" qui suit le voyage épique d'un colis mystère vers une destination isolée en Colombie.

Quand un livreur sonne à la porte, nous sommes excités, soulagés, voire surpris. Alors, imaginez la situation dans les lieux les plus isolés de notre planète : l'arrivée d’un paquet devient un événement !

Le héros de cette série documentaire est un colis mystère dont nous racontons les pérégrinations. Il voyage en canoë, en chien de traîneau, dans les soutes d’un navire ou dans le cockpit d’un avion. En suivant son périple, grâce à un procédé filmique immersif, nous allons à la rencontre de personnages singuliers, de lieux atypiques, très loin de la « civilisation ». Le colis, transporté par des livreurs du bout du monde, arrivera, après moult aventures, au destinataire qui l’attend depuis des semaines. Il va enfin pouvoir l’ouvrir et nous révéler son contenu ! À l’heure de la mondialisation, des réseaux sociaux, de l’immédiateté, nous appréhendons un autre mode de vie.

Ce voyage épique dans ces communautés isolées nous fait rêver et réfléchir aussi à un autre rapport au temps.

Première destination, la Colombie

Voilà des semaines qu’Augustin, un apprenti chaman, attend l’arrivée de son colis. Mais quand on habite au milieu de l’Amazonie colombienne, isolé de tout, il faut prendre son mal en patience !

Augustin compte sur Don Nieto, le livreur de la forêt, pour que son paquet arrive avant la grande cérémonie qu’il doit guider. Seulement voilà, le trajet pour arriver à son village est plein d’embûches !!! Le colis passera d’un avion mythique, le DC3, à une Jeep d’un autre âge, d’une barge à un canoë… pour être transporté à dos d’âne sur des sentiers quasi impraticables !

Quatorze jours d’un voyage épique avant qu’Augustin ne puisse ouvrir son colis et que l’on découvre enfin son contenu.

