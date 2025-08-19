"Inside Lego : le monde secret de la petite brique" dévoilé sur RMC Story jeudi 21 août 2025 (vidéo)

Jeudi 21 août 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le documentaire "Inside Lego : le monde secret de la petite brique", qui retrace l'histoire fascinante d'une brique née dans un village danois.

LEGO est l'un des fabricants de jouets les plus connus au monde. Ses briques et figurines sont reconnaissables entre toutes, et traversent les frontières et les époques. Ce que l'on sait moins, c'est que l'histoire de ce jouet s'est entièrement déroulée dans un petit village de la campagne danoise, à Billund. Ce nom ne vous dit rien ? Pourtant cette ville attire près de 2 millions de touristes chaque année ! C'est ici que tout a commencé pour ce jouet emblématique, et la ville s'est étendue à mesure que la marque grandissait.

Billund, c'est le cœur de la fabrication des briques : elle regroupe le campus, là où toutes les nouvelles idées autour de la brique émergent, et la toute première usine de la marque, approvisionnée grâce à des infrastructures dédiées comme l'aéroport, le 2eme plus grand du pays, juste après celui de la capitale danoise.

C'est dans cette ville également qu'est né le premier parc à thèmes LEGOLAND en 1968, où les visiteurs explorent un monde entièrement construit à partir des fameuses briques. L'agglomération abrite aussi la LEGO House, un bâtiment à l'architecture hors norme, qui possède l'une des plus imposantes constructions de briques au monde : l'arbre de la créativité, d'une hauteur de 15 mètres, et composé de 6 316 611 briques !

Découvrez, au travers de la découverte de Billund, les secrets de la plus célèbre des briques