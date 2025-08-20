"Les routes de l'impossible" en Malaisie sur France 5 vendredi 22 août 2025

Vendredi 22 août 2025 à 21:00, France 5 vous proposera de revoir un numéro de la collection documentaire "Les routes de l'impossible" en Malaisie.

Troisième plus grande île au monde, Bornéo est aujourd’hui l’un des théâtres les plus spectaculaires et les plus inquiétants de la déforestation. Chaque jour, des hectares de forêt primaire disparaissent sous les bulldozers.

Dans ce décor grandiose et menacé, des femmes et des hommes luttent au quotidien pour préserver leur mode de vie tout en s’adaptant à un monde qui change.

Kara est membre de la tribu Penan, l’un des derniers peuples nomades de la forêt, fille d’une Penan et d’un aventurier français. Elle est devenue infirmière. Chaque année, elle brave les pistes défoncées et les rivières pour aller soigner les siens.

La Malaisie est le deuxième producteur mondial d’huile de palme. Si cette culture est ravageuse, elle reste une planche de salut pour de nombreux paysans. Mais encore faut-il pouvoir livrer sa récolte en saison des pluies.

Au large, les Bajau, aussi appelés les « nomades de la mer » vivent sur pilotis ou sur leurs pirogues, au rythme des marées. Mais, aujourd’hui, leurs villages sont détruits pour faire place au tourisme de luxe, tandis que les poissons se font de plus en plus rares.

À Bornéo, rien n’est simple. Mais chacun à sa manière trouve encore le moyen de vivre, de résister et d’espérer.

