"Pyramides : les mystères révélés" sur T18 vendredi 22 août 2025

Vendredi 22 août 2025 à partir de 20:50, T18 rediffusera les trois premiers épisodes de la série documentaire "Pyramides : les mystères révélés".

Cette série documentaire explore les énigmes entourant la construction des pyramides de l'Égypte ancienne.

Elle se concentre sur les théories et découvertes scientifiques les plus récentes, en utilisant notamment les nouvelles technologies de l'archéologie 2.0 (comme les images de synthèse et les drones) pour reconstituer et analyser les méthodes de construction.

Chaque épisode se penche sur une pyramide ou un site archéologique spécifique, comme Khéops, Saqqarah ou Meïdoum, pour dévoiler les secrets de leur conception et de leur histoire. L'objectif est de percer le mystère de la manière dont les Égyptiens ont pu bâtir de tels monuments avec les moyens de l'époque.

20:50 Épisode 1 Khéops et le tombeau des secrets

La pyramide de Khéops est la seule des sept merveilles du monde à être encore visible dans son état d'orgine. 146 mètres de haut, 230 de large et près de 2,5 millions de blocs, parmi lesquels des dalles de granit de 63 tonnes, Khéops bat tous les records. Elle a donné lieu à un chantier colossal qui a duré au moins 25 ans. Comment les bâtisseurs sont-ils parvenus à réaliser cette prouesse technique ?

Aujourd'hui, des égyptologues et archéologues ont un nouvel outil à leur disposition : l'archéologie 2.0, qui utilise des images aériennes et satellites pour décrypter les anomalies du sol, les parties invisibles et tentent d'élucider les mystères de ce chantier titanesque.

21:35 Épisode 2 Saqqarah, la première pyramide

Au cœur de Saqqarah, la plus vaste nécropole funéraire d'Egypte, conçue vers 2600 av. J.C., se trouve la pyramide du pharaon Djézer. Elle est entourée de murs d'enceintes, couverts de hiéroglyphe qui constituent un inestimable livre des morts, le plus grand corpus de textes de l'humanité. À la forme insolite, cette pyramide est la première et la plus complexe de toutes.

22:35 Épisode 3 Meïdoum et le mystère de la fausse pyramide

Meïdoum est la moins connue des pyramides d'Egypte mais la plus mystérieuse. Elle se dresse de toute sa hauteur et ressemble au donjon d'un château. Le complexe dans lequel elle se trouve est l'un des plus grands monuments au monde.

Grâce à l'utilisation exceptionnelle de l'archéologie 2.0 et des drones, des scientifiques effectuent une plongée au cœur de cet édifice à ciel ouvert. Ils décryptent les étapes de sa construction titanesque et les techniques révolutionnaires de l'époque qui ont permis à ce monument de résister au temps.