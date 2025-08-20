recherche
"J'irai dormir chez vous" en Colombie, vendredi 22 août 2025 sur RMC Story

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 20 août 2025 140
"J'irai dormir chez vous" en Colombie, vendredi 22 août 2025 sur RMC Story

Vendredi 22 août 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le numéro de "J'irai dormir chez vous" dans lequel Antoine de Maximy s'est envolé pour la Colombie.

Depuis 20 ans, Antoine de Maximy parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d'aller dormir chez des gens qu'il rencontre au hasard.

Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu'il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes.

Pendant longtemps, la Colombie était un pays qu'il valait mieux éviter pour passer ses vacances. Les guérilleros et les narcotrafiquants n'incitaient pas au tourisme. Mais depuis quelques années, les choses se sont bien arrangées, même s'il reste des régions qu'il vaut mieux éviter.

Antoine commence son voyage à Carthagène. Il y rencontre Alfonso qui accepte facilement de le recevoir à diner chez lui. Il est bijoutier, porte un collier d'émeraudes et c'est bien la preuve que le centre de la ville est sûr.

Puis, il file à Cocorná, dans le centre du pays. Ici l'atmosphère est un peu plus tendue. Il n'y a que quelques années que la région est calme et les caméras ne sont pas les bienvenues. Antoine rencontre pourtant Fernando, un réparateur d'électronique qui donne des cours de chant dans sa boutique dans une ambiance surréaliste.

Après être passé à Medellin, le globe-squatteur termine son voyage dans un hameau perdu dans la campagne où il fait la connaissance de gens assez déjantés. Inquiétants par moments, mais tellement sympas.

Documentaires
