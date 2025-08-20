"Pharaons en guerre : les batailles légendaires de l'Egypte" sur RMC Découverte vendredi 22 août 2025

Vendredi 22 août 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera la série documentaire en 4 épisodes « Pharaons en guerre : les batailles légendaires de l'Egypte ».

L’Égypte antique, un royaume unique, symbole de prospérité et de puissance. Monuments gigantesques, fresques d'une richesse sans précédent, le pays regorge de trésors à peine concevables.

Les trésors des Pharaons, des rois légendaires, dont les noms ont traversé les millénaires… et dont les grandes guerres restent gravées dans l’histoire.

21:10 Épisode 1 Cléopâtre face à Rome

L’ultime ennemi de l’empire d’Egypte est celui qui provoque sa chute : Rome.

Dans ce numéro, nous verrons les rêves d’Empire de Cléopâtre, les stratégies qu’elle met en place pour retrouver la puissance et la gloire des premiers pharaons, et surtout de ses ancêtres les Ptolémée qui règnent sur l’Egypte depuis Alexandre le Grand.

22:20 Épisode 2 La bataille de Raphia

Les Ptolémée, dynastie héritière d'Alexandre le Grand, hissent l'Egypte au rang de puissance dominante en Méditerranée. Ces souverains hellénistiques bâtissent un empire prospère, marqué par des cités majestueuses et des monuments imposants. Leur suprématie navale se manifeste par des navires gigantesques, tant militaires que d'apparat. L'Egypte devient le joyau de la Méditerranée antique.

23:20 Épisode 3 Ramses II, la bataille de Qadesh



Mai 1274 av. J.-C., sous la forteresse de Qadesh, 2 empereurs s'affrontent dans une des plus grandes batailles de l'antiquité. Plus 50 000 hommes, 5 500 équipages de chars, c'est le combat de la démesure !

D'un côté le jeune pharaon Égyptien Ramsès II. De l'autre le grand roi Hittite Muwatalli II.

Depuis des décennies Égyptiens et Hittites se disputent les terres du Levant une région fertile et idéalement placée au coeur des routes commerciales. Des affrontements ont déjà eu lieu, mais cette fois les rivaux ont mobilisé toute leur armée. Il faut faire la différence !

Pour mettre toutes les chances de son côté Muwatalli II n'hésite pas à utiliser la ruse. Placé en embuscade derrière Qadesh, il attend Ramsès II qui ne se doute de rien.

Espions, attaques surprises, retournements de situation, exploits... Le récit de la bataille de Qadesh est un scénario digne de Hollywood. Ramsès II croit sa dernière heure venue.

Pourtant lorsque la poussière retombe, il clame qu'il a remporté le combat. Mieux, il fait représenter « sa victoire » sur les murs des plus beaux temples d'Égypte. Mais son ennemi, Muwatalli II aussi estime qu'il a gagné. La preuve, après le combat il étend son emprise sur le Levant !

Alors qui ment ?

Du temple magnifique d'Abou Simbel à celui Karnak, du Ramesseum à Hattusa la capitale hittite cachée en Anatolie au coeur de la Turquie actuelle, découvrez tous les secrets de cette bataille légendaire. Une bataille qui a changé à jamais les relations entre les Hittites et les Égyptiens et a fondé le règne et la gloire éternelle du plus connu des pharaons... Ramsès le Grand...

00:30 Épisode 4 Thoutmosis II, la bataille de Megidoo

En 1479 av. J.-C. un bébé devient pharaon d'Égypte. Son nom : Thoutmosis III. La régence revient alors à sa tante, Hatshepsout. Une femme forte qui au lieu de s'effacer lorsque le roi grandit, s'accroche au pouvoir et va jusqu'à se faire nommer pharaon elle aussi.

Thoutmosis III doit attendre 22 ans qu'elle meure pour enfin régner seul ! Alors, lorsque cela se produit, il n'a qu'une idée en tête : prouver sa valeur.