"Des trains pas comme les autres" au Mozambique sur France 5 lundi 25 août 2025

Lundi 25 août 2025 à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 15ème saison série documentaire "Des trains pas comme les autres" dans lequel Philippe Gougler vous emmène au Mozambique.

Philippe Gougler se rend au Mozambique, pépite méconnue au sud-est de l’Afrique, où il va découvrir des décors de rêve…

Entre plaines sublimes, safaris inoubliables et océan Indien, les trains vont mener Philippe Gougler sur les traces du célèbre navigateur Vasco de Gama. Il fit escale en 1498 sur l’île de Mozambique, au large du pays, qui devint une colonie portugaise, un tournant majeur pour le commerce mondial sur la route des Indes…

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Des trains pas comme les autres en Suède".