"Walibi : la techno des attractions" à découvrir sur RMC Story lundi 25 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 23 août 2025 212
"Walibi : la techno des attractions" à découvrir sur RMC Story lundi 25 août 2025

Lundi 25 août 2025 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir les coulisses des attractions à sensations du parc Walibi dans ce documentaire inédit.

En Belgique, qu’on surnomme le plat-pays, il y a certains sommets qu’on peut voir de très loin. Ce sont les célèbres montagnes russes du parc Walibi.

Situé à 30 kilomètres au sud-est de Bruxelles, le parc existe depuis 50 ans et voit passer 1 700 000 personnes chaque année dont 20% de français. Tous sont en quête de sensations fortes et d’adrénaline. Pour cela, ils peuvent faire confiance à 10 montagnes russes dont certaines sont de véritables institutions nationales. À l’instar de La Turbine : une attraction qu’on expérimente dans l’obscurité complète mais qui était à l’origine ouverte et qui s’appelait Le Sirocco.

Depuis 5 décennies, pour attirer un public toujours plus grand, le parc innove continuellement pour offrir à ses visiteurs des émotions toujours renouvelées. Ce savoir-faire unique, le parc Belge a su l’exporter au fil des années. Aujourd’hui, il existe d’autres parcs Walibi à travers l’Europe et notamment en France dans la région Rhône-Alpes.

Comment sont nés les roller coasters de la marque au kangourou et de quelle volonté ? Comment fonctionnent-ils et comment sont-ils entretenus ?

Pour répondre à toutes ces questions, le film nous plonge dans les coulisses et les ateliers des roller coasters à sensations des parcs Walibi.

Dernière modification le samedi, 23 août 2025 15:11
