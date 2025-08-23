recherche
Documentaires

"Air Force One, Concorde : les secrets des avions présidentiels" sur RMC Découverte lundi 25 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 23 août 2025 260
"Air Force One, Concorde : les secrets des avions présidentiels" sur RMC Découverte lundi 25 août 2025 (vidéo)

Lundi 25 août 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera « Air Force One, Concorde : les secrets des avions présidentiels », un document réalisé par Alexis De La Fontaine.

Ce documentaire vous plonge dans l'univers fascinant des avions présidentiels les plus emblématiques. Découvrez les technologies de pointe, les aménagements luxueux et les mesures de sécurité exceptionnelles qui transforment ces aéronefs en véritables symboles de puissance nationale.

À travers des interviews et des témoignages exclusifs de pilotes, de responsables de la sécurité et d'experts en aviation, ce film explore les innovations et les protections sophistiquées qui assurent la sécurité de ces avions face à diverses menaces.

Le documentaire ne s'arrête pas là : il offre également un aperçu captivant de l'avenir de l'aviation présidentielle, avec des projets audacieux tels qu'un Air Force One supersonique.

Préparez-vous pour un voyage immersif au cœur de la majesté et de la technologie des avions qui volent au-dessus des sommets du pouvoir mondial.

Dernière modification le samedi, 23 août 2025 15:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

23 août 2025 - 20:03

Sur le même thème...

&quot;Walibi : la techno des attractions&quot; à découvrir sur RMC Story lundi 25 août 2025

"Walibi : la techno des attractions" à découvrir sur RMC Story lundi 25 août 2025

23 août 2025 - 15:02

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL