"Air Force One, Concorde : les secrets des avions présidentiels" sur RMC Découverte lundi 25 août 2025 (vidéo)

Lundi 25 août 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera « Air Force One, Concorde : les secrets des avions présidentiels », un document réalisé par Alexis De La Fontaine.

Ce documentaire vous plonge dans l'univers fascinant des avions présidentiels les plus emblématiques. Découvrez les technologies de pointe, les aménagements luxueux et les mesures de sécurité exceptionnelles qui transforment ces aéronefs en véritables symboles de puissance nationale.

À travers des interviews et des témoignages exclusifs de pilotes, de responsables de la sécurité et d'experts en aviation, ce film explore les innovations et les protections sophistiquées qui assurent la sécurité de ces avions face à diverses menaces.

Le documentaire ne s'arrête pas là : il offre également un aperçu captivant de l'avenir de l'aviation présidentielle, avec des projets audacieux tels qu'un Air Force One supersonique.

Préparez-vous pour un voyage immersif au cœur de la majesté et de la technologie des avions qui volent au-dessus des sommets du pouvoir mondial.