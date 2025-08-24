"Main basse sur les terres : Pillage alimentaire" une enquête diffusée sur Arte mardi 26 août 2025

Comment de puissants acteurs (Chine, Russie, pays du Golfe, multinationales américaines…) s'approprient l'eau et les terres arables, notamment en Afrique. Une investigation éloquente, mise en scène comme un thriller, à voir sur Arte mardi 26 août 2025 à 21:00.

C'est aux États-Unis que Nathan Halverson, grand reporter du Center for Investigative Journalism (CIJ), une organisation à but non lucratif, débute une enquête qu'il va mettre plus de sept années à boucler avec sept autres journalistes de choc, rompus à la clandestinité et à ses méthodes. Comment et pourquoi le groupe chinois Shuanghui a-t-il pu acquérir en 2013 la multinationale américaine Smithfield Foods, soit un quart de la production états-unienne de viande de porc ?

Ayant découvert que l'État chinois était secrètement à la manœuvre, il s'intéresse ensuite au désespoir des fermiers de l'Arizona : depuis qu'une société saoudienne a acquis en toute légalité 40 kilomètres carrés de terres en plein cœur de cet État aride, où elle prélève jour et nuit 13 000 litres d'eau à la minute, la plupart des puits alentour se tarissent… En suivant l’argent, l’enquête, bientôt tentaculaire, va mener Halverson et son équipe aux projets autrement plus vastes menés par ces puissants acteurs, mais aussi par les Émirats arabes unis, la Russie, de grosses firmes à Wall Street et l'une des figures les plus controversées du milieu des affaires : Erik Prince, ex-PDG de Blackwater, multinationale de mercenariat, qui a notamment opéré en Irak et en Afghanistan.

Pendant ce temps, Vladimir Poutine planifie l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, qui a eu le front de couper l’une des principales sources d'irrigation de la Crimée conquise en 2014.

Le droit du plus fort

L'eau et l'alimentation constituent "le pétrole" du XXIe siècle. Faire main basse aujourd'hui sur ce qui, selon toute vraisemblance, va manquer demain en raison du changement climatique représente un investissement rentable à coup sûr, en même temps qu'une garantie de stabilité et de puissance. Pour la plupart légales, ces opérations se font au détriment de populations entières, par exemple en Zambie, où l'équipe du CIJ est refoulée dès l'aéroport de Lusaka malgré ses visas conformes. Aussi leurs instigateurs, qui ont appris du printemps arabe, déclenché entre autres par la hausse record des prix du blé, les mènent-ils dans le plus grand secret.

Couronnée d'un Emmy Award collectif et orchestrée comme un thriller, cette investigation met en lumière des stratégies destructrices, misant sur la guerre de tous contre tous et le droit du plus fort. Mais elle souligne aussi qu'il est encore temps de les combattre, politiquement et juridiquement, et qu'un partage équitable et durable permettrait de nourrir une humanité plus nombreuse à l'horizon 2050.