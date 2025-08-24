"J'irai dormir chez vous" en Birmanie mardi 26 août 2025 sur RMC Story avec Antoine de Maximy

Equipé de ses trois caméras, prêt à toutes les aventures, le globe-squatteur à la chemise rouge tente de se faire inviter pour la nuit sur tous les continents ou presque.
Après des années de dictature, la Birmanie s’ouvre progressivement au tourisme. Mais est-il possible pour un étranger de dormir chez les Birmans ?
Antoine commence son voyage à Rangoun, où il fait la connaissance d’Amy qui lui raconte l’histoire de son pays.
Le globesquatteur poursuit son chemin à la rencontre du peuple Chin, dont les femmes ont le visage tatoué, et achève son périple sur le lac Inle. Il y fait la connaissance, d’Einkada, un moine étonnant, qui l’accueille dans sa cabane à la Robinson Crusoé…