"J'irai dormir chez vous" en Birmanie mardi 26 août 2025 sur RMC Story avec Antoine de Maximy

Mardi 26 août 2025 à 21:10, TMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le numéro de "J'irai dormir chez vous" dans lequel Antoine de Maximy s'envole pour la Birmanie.

Equipé de ses trois caméras, prêt à toutes les aventures, le globe-squatteur à la chemise rouge tente de se faire inviter pour la nuit sur tous les continents ou presque.

Après des années de dictature, la Birmanie s’ouvre progressivement au tourisme. Mais est-il possible pour un étranger de dormir chez les Birmans ?

Antoine commence son voyage à Rangoun, où il fait la connaissance d’Amy qui lui raconte l’histoire de son pays.

Le globesquatteur poursuit son chemin à la rencontre du peuple Chin, dont les femmes ont le visage tatoué, et achève son périple sur le lac Inle. Il y fait la connaissance, d’Einkada, un moine étonnant, qui l’accueille dans sa cabane à la Robinson Crusoé…