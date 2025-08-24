"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 26 août 2025

Mardi 26 août 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

En France, 310.000 routiers professionnels circulent chaque jour sur le million de kilomètres de routes qui quadrillent notre territoire. Ils assurent 80% du transport des marchandises essentielles à notre quotidien. Et si certaines femmes se sentent parfois marginalisées, elles sont bien décidées à prouver qu'elles ont leur place dans un milieu à 97% masculin.

Bienvenue dans l'univers des routiers : profession chauffeur poids lourd.

Épisode 20 • Laetitia et Cyrille

Dans cet épisode, une routière maman solo et un routier passionné avec des charges XXL.

Près de Nîmes, Laetitia travaille dans le milieu des travaux publics où les femmes se font très rares et où le machisme est quotidien. Un domaine spécifique qui lui permet de ne jamais découcher pour s'occuper de son ado de 14 ans. La quarantenaire vit une vie à 100 à l'heure qui connaît peu de répit.......

En Vendée, Cyrille, lui, vit de sa passion. Sa spécialité : le transport de mobil-homes dans tous les campings de France. Sur les routes parfois toute la semaine, il est souvent absent et rate des moments précieux auprès des siens

Aujourd'hui, il va transporter deux mobil home de luxe à 50 000 euros pièce en convoi exceptionnel avec pour voiture pilote Marley, un jeune homme de 22 ans qui affiche seulement deux petites semaines d'expérience. Une source de stress supplémentaire sur un parcours difficile jonché d'obstacles !

Épisode 21 • Océane et L'ours du Jura

Dans cet épisode, un routier pur jus et une routière qui détonne

Océane, 36 ans, n'était pas du tout prédestinée à faire ce métier. Pour elle, chaque livraison est un défi dans les grandes villes surchargées du Sud de la France. Seule dans ce métier d'hommes, elle gère parfois difficilement la solitude liée à cette profession. Mais elle a su faire sa place, se faire respecter et susciter l'admiration de ses collègues.



En Auvergne, Marc, alias l'ours du Jura, est un personnage que tous connaissent dans la région. Chaque jour, il lutte pour maintenir son entreprise à son flot. Alors afin de pouvoir joindre les deux bouts il accepte d'aller où les autres ne vont pas. Il ne compte pas ses heures, et met sa famille à contribution.