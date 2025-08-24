recherche
Documentaires

"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 26 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 24 août 2025 195
"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 26 août 2025

Mardi 26 août 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

En France, 310.000 routiers professionnels circulent chaque jour sur le million de kilomètres de routes qui quadrillent notre territoire. Ils assurent 80% du transport des marchandises essentielles à notre quotidien. Et si certaines femmes se sentent parfois marginalisées, elles sont bien décidées à prouver qu'elles ont leur place dans un milieu à 97% masculin.

Bienvenue dans l'univers des routiers : profession chauffeur poids lourd.

Épisode 20  Laetitia et Cyrille

Dans cet épisode, une routière maman solo et un routier passionné avec des charges XXL.

Près de Nîmes, Laetitia travaille dans le milieu des travaux publics où les femmes se font très rares et où le machisme est quotidien. Un domaine spécifique qui lui permet de ne jamais découcher pour s'occuper de son ado de 14 ans. La quarantenaire vit une vie à 100 à l'heure qui connaît peu de répit.......

En Vendée, Cyrille, lui, vit de sa passion. Sa spécialité : le transport de mobil-homes dans tous les campings de France. Sur les routes parfois toute la semaine, il est souvent absent et rate des moments précieux auprès des siens
Aujourd'hui, il va transporter deux mobil home de luxe à 50 000 euros pièce en convoi exceptionnel avec pour voiture pilote Marley, un jeune homme de 22 ans qui affiche seulement deux petites semaines d'expérience.  Une source de stress supplémentaire sur un parcours difficile jonché d'obstacles !

Épisode 21  Océane et L'ours du Jura

Dans cet épisode, un routier pur jus et une routière qui détonne

Océane, 36 ans, n'était pas du tout prédestinée à faire ce métier. Pour elle, chaque livraison est un défi dans les grandes villes surchargées du Sud de la France. Seule dans ce métier d'hommes, elle gère parfois difficilement la solitude liée à cette profession. Mais elle a su faire sa place, se faire respecter et susciter l'admiration de ses collègues.

En Auvergne, Marc, alias l'ours du Jura, est un personnage que tous connaissent dans la région. Chaque jour, il lutte pour maintenir son entreprise à son flot. Alors afin de pouvoir joindre les deux bouts il accepte d'aller où les autres ne vont pas. Il ne compte pas ses heures, et met sa famille à contribution.

Dernière modification le dimanche, 24 août 2025 13:57
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : Océane sous le charme de l'un de ses prétendants, lundi soir sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : Océane sous le charme de l'un de ses prétendants, lundi soir sur M6 (vidéo)

24 août 2025 - 14:20

Sur le même thème...

&quot;J'irai dormir chez vous&quot; en Birmanie mardi 26 août 2025 sur RMC Story avec Antoine de Maximy

"J'irai dormir chez vous" en Birmanie mardi 26 août 2025 sur RMC Story avec Antoine de Maximy

24 août 2025 - 13:42

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL