"Fabuleuse Provence" : l'histoire de cette terre à découvrir sur France 3 mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Fabuleuse Provence", un document inédit qui raconte l'histoire de cette terre, depuis les premiers hommes, et qui révèle une Provence méconnue.

"France, le fabuleux voyage" sur France 2 nous racontait l’histoire de France avant l’humanité.

"Fabuleuse Provence" sur France 3 prend la suite chronologique et remonte le temps à l’échelle d’une région, la Provence.

L’histoire de cette terre, depuis les premiers hommes, révèle alors une Provence méconnue, bien loin de celle que l’on pensait connaître...

Note d'intention du réalisateur, Michael Pitiot

Tourné principalement en aérien lourd avec des caméras empruntées au cinéma, Fabuleuse Provence porte un regard inédit sur une région tant de fois racontée et pourtant méconnue.

À la diversité de ses paysages s’ajoutent celle de ses lumières et celle de ses climats et, sous la caméra, la Provence apparaît en de véritables tableaux vus du ciel. C’est une quête visuelle qui permet de prendre du recul et de saisir une autre réalité de la Provence... inspirée de son histoire naturelle, de ce temps long qui a décidé de l’agriculture, de l’urbanisme et au fond de ce qui fait l’identité si particulière des Provençaux.

À quoi ressemblait la Provence avant les hommes, comment s’en est-on emparé pour y vivre ?

Pour le savoir, il faut remonter 5 000 ans d’histoire, revenir à ces premiers hommes de Provence descendant un Rhône primitif, voir ceux qui plus tard ont cultivé le blé et la lavande à Valensole. Il faut se glisser dans le sillage des Grecs pour entrer à notre tour dans la première calanque d'une cité devenue Marseille. Puis revenir aux Romains qui, de la pierre fine du Vaucluse et des Alpilles, ont fait des théâtres et des Colisées, tracé des voies antiques qui sont devenues nos routes et dessiné le plan de nos villes, comme à Aix-en-Provence ou à Arles. Il faut se retirer dans l’arrière-pays pour saisir l'héritage d'un Moyen Âge mystique…

En un mot, il faut prendre de la hauteur et arpenter cette terre, les yeux dans l'histoire naturelle, pour en saisir l'enchantement.

Voici le récit d'un fabuleux voyage aux sources de la Provence…

Dans ce voyage tout en images, aucune interview ni archive, mais une voix qui incarne l’attachement à cette région farouche, parcourue par tant de peuples de passage, à la recherche d’une Provence intérieure, une âme généreuse et sauvage.