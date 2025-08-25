recherche
Documentaires

"J'ai un colis pour vous" en Norvège, mercredi 27 août 2025 sur France 5 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 25 août 2025 197
"J'ai un colis pour vous" en Norvège, mercredi 27 août 2025 sur France 5 (vidéo)

Mercredi 27 août 2025 à 21:00, France 5 diffusera le second numéro de la série documentaire "J'ai un colis pour vous" qui suit le voyage épique d'un colis mystère vers une destination isolée en Norvège.

Quand un livreur sonne à la porte, nous sommes excités, soulagés, voire surpris. Alors, imaginez la situation dans les lieux les plus isolés de notre planète : l'arrivée d’un paquet devient un événement !

Le héros de cette série documentaire est un colis mystère dont nous racontons les pérégrinations. Il voyage en canoë, en chien de traîneau, dans les soutes d’un navire ou dans le cockpit d’un avion. En suivant son périple, grâce à un procédé filmique immersif, nous allons à la rencontre de personnages singuliers, de lieux atypiques, très loin de la « civilisation ». Le colis, transporté par des livreurs du bout du monde, arrivera, après moult aventures, au destinataire qui l’attend depuis des semaines. Il va enfin pouvoir l’ouvrir et nous révéler son contenu ! À l’heure de la mondialisation, des réseaux sociaux, de l’immédiateté, nous appréhendons un autre mode de vie.

Ce voyage épique dans ces communautés isolées nous fait rêver et réfléchir aussi à un autre rapport au temps.

Seconde destination, la Norvège

La Norvège, avec ses fjords impressionnants et ses régions sauvages, offre des paysages d’une beauté intacte, difficiles d’accès, mais d'une rare sérénité.

La livraison d’un nouveau colis mystère va nous permettre de découvrir le quotidien des habitants de l’archipel des Lofoten à un moment essentiel de l’année : la pêche au « skrei », la morue arctique.

Ce sera aussi l’occasion d’un long voyage depuis la capitale, Oslo, en compagnie de personnages qui vont affronter des conditions hivernales extrêmes pour rejoindre ces îles reculées.
Dernière modification le lundi, 25 août 2025 12:43
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Incroyables mariages gitans - 3 fêtes pour une lune de miel&quot; sur TFX mercredi 27 août 2025

"Incroyables mariages gitans - 3 fêtes pour une lune de miel" sur TFX mercredi 27 août 2025

25 août 2025 - 13:17

Sur le même thème...

&quot;Incroyables mariages gitans - 3 fêtes pour une lune de miel&quot; sur TFX mercredi 27 août 2025

"Incroyables mariages gitans - 3 fêtes pour une lune de miel" sur TFX mercredi 27 août 2025

25 août 2025 - 13:17

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL