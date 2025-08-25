"Incroyables mariages gitans - 3 fêtes pour une lune de miel" sur TFX mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un épisode de la série documentaire "Incroyables mariages gitans" : « 3 fêtes pour une lune de miel ».

Au sommaire de cet épisode, de nouvelles fêtes gitanes avec, une nouvelle fois, une débauche de strass, de paillettes et de bling-bling.

Et ça commence à Marseille, avec Carla. La jeune femme est l’une des stars de la communauté gitane. Elle s’apprête à fêter ses 20 ans et compte bien en mettre plein les yeux à tous ses amis, avec une fête démesurée.

Lucie et Brandon, eux, forment un couple mixte. Pour leur mariage, ils vont tenter de fusionner les traditions gitanes de madame et marocaines de monsieur… Un sacré défi…

Quant à Allan, il se prépare à « enlever » Jennyfer, sa fiancée. C’est la coutume chez les « Voyageurs », avant de pouvoir l’épouser. Vous découvrirez donc comment les 2 tourtereaux vont « s’enfuir » dans le plus grand secret pour partir en voyage de noces.

Pour leurs parents, qui ne se connaissent pas, le défi c’est de lancer les préparatifs du mariage. Mais comme les gitans ne font décidément rien comme les autres, tout doit être prêt pour le retour des fiancés ! Ils ont donc à peine 15 jours pour organiser une cérémonie grandiose…

Découvrez ces nouvelles fêtes gitanes, toujours plus incroyables, et bien sûr toujours plus spectaculaires, mercredi 27 août 2025 à 21:10 sur TFX.