"Europa-Park Rulantica : Plongeon dans le parc aquatique XXL" sur RMC Story mercredi 27 août 2025

lundi 25 août 2025
"Europa-Park Rulantica : Plongeon dans le parc aquatique XXL" sur RMC Story mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à 21:10, RMC Story vous propose une immersion à Rulantica avec la diffusion du documentaire inédit "Europa-Park Rulantica : Plongeon dans le parc aquatique XXL".

Situé aux portes de Strasbourg, Rulantica est bien plus qu’un simple parc aquatique : c’est un univers fantastique inspiré des légendes nordiques. Une prouesse technique et humaine déployée sur plus de 32 000 m², avec 31 toboggans, 14 zones thématiques et des millions de visiteurs accueillis chaque année.
 
Mais derrière la féérie, un autre spectacle se joue : celui des coulisses, invisible mais essentiel. Depuis son ouverture en 2019, Rulantica, joyau d’Europa-Park, repousse les limites du divertissement aquatique. Un investissement de 180 millions d’euros pour une expérience sensorielle totale, où adrénaline, magie et logistique de haute précision s’entremêlent.

Entre décors nordiques spectaculaires, toboggans vertigineux et organisation millimétrée, rien n’est laissé au hasard. Comment maintenir l’excellence face à des milliers de visiteurs, une machinerie titanesque et des enjeux économiques colossaux ? De l’ouverture à la fermeture, suivez familles et équipes techniques dans une aventure aquatique hors norme. 

