"Flic Story" avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le second épisode de la série documentaire "Flic Story" qui suit le quotidien de la Police Municipale d'Argelès-sur-mer.

Argelès-sur-Mer, avec son port, ses plages et ses massifs montagneux des Pyrénées a tout de la carte postale idéale. Chaque année, ses 10 000 habitants se voient envahis par une horde de touristes qui se répartit entre les 52 campings de la commune. Les 30 policiers municipaux sont alors surchargés de travail.

L'alcool coule à flot multipliant ainsi les agressions et les comportements dangereux sur la route. Les policiers n'ont qu'une obsession : empêcher les accidents. Mais les interpellations virent parfois au drame avec des vacanciers prêts à tout pour faire la fête jusqu'au petit matin. À l'alcool s'ajoute un nouveau fléau, les cambriolages, en hausse ces dernières années. Certains profitent ainsi de leurs vacances pour faire leur shopping chez leurs voisins de bungalow ou chez les locaux de la petite cité catalane.

La journée la brigade peut néanmoins compter sur l'aide des secouristes pour veiller sur les vacanciers qui sont jusqu'à 80 000 chaque jour sur la plage principale de la ville. Les sauveteurs arpentent la côte pour surveiller et transmettre les bons gestes dans l'espoir d'éviter les noyades. Mais la prévention ne suffit parfois pas et les secouristes doivent alors intervenir dans l'urgence pour un sauvetage en mer.

Immersion au sein de ces équipes où été ne rime pas avec tranquillité.