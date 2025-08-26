recherche
"Cataclysmes, les grands régulateurs" sur France 5 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 26 août 2025 102
Jeudi 28 août 2025 à 21:10 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de voir ou de revoir dans "Science grand format", le documentaire « Cataclysmes, les grands régulateurs ».

Longtemps, on a considéré que chaque cataclysme était un phénomène isolé, résultant du hasard. Aujourd’hui, les scientifiques découvrent que des liens existent entre ces événements extrêmes. Ils démontrent que l’éruption d’un volcan influence les océans, que des typhons sont susceptibles de provoquer des tremblements de terre, que la fonte des glaces risque de réveiller des volcans.

Chaque fois que l’équilibre du globe menace de rompre, les cataclysmes interviennent en relation les uns avec les autres, comme des régulateurs. Ils sont dangereux pour l’homme mais expriment aussi la vie de la Terre, sa respiration, ses palpitations, ses battements de cœur.

En pénétrant leur fascinante complexité, ce film nous entraîne dans l’intimité de notre planète bleue.

Un documentaire de 90 minutes coécrit par Christine Tournadre, Estelle Raffin et Bernard Matthieu, réalisé par Christine Tournadre.
Dernière modification le mardi, 26 août 2025 11:13
Publié dans Documentaires, Jeudi
