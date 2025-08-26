"Constructions fatales" : effondrements d'immeubles & catastrophes nucléaires sur RMC Découverte jeudi 28 août 2025

Jeudi 28 août 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux épisodes inédits de la série documentaire "Constructions fatales" consacrés aux effondrements d'immeubles et aux catastrophes nucléaires.

21:10 Les pires effondrements d'immeubles

Les gratte-ciels, immenses structures verticales, incarnent le progrès et le génie humain. Londres au Royaume-Uni, Séoul en Corée du Sud, Dhaka au Bangladesh. Trois désastres qui ont lieu à travers le monde, et qui représentent chacun ce qu'une erreur d'ingénierie peut amener de plus tragique.

Avec une population mondiale dépassant les 8 milliards d'habitants, les immeubles, colosses d'acier, représentent aujourd'hui une solution indispensable face à la surpopulation de nos agglomérations. Mais, lorsque davantage de personnes vivent, travaillent et se divertissent dans de telles structures, les risques de catastrophe augmentent inévitablement. En juin 2017, 72 locataires d'une tour de 24 étages au coeur de Londres périssent dans les flammes. Été 1995, 502 personnes décèdent lors de l'effondrement d'un grand magasin en Corée du Sud, causé par les négligences de son propriétaire. En avril 2013, 1134 employés d'une usine textile surpeuplée du Bangladesh périssent lorsque leur lieu de travail s'effondre sous son propre poids.

Grâce à des archives exceptionnelles, à des images de synthèse, et le témoignage de 3 experts internationaux vous allez revivre 3 des plus grandes catastrophes fatales liées à des effondrements d'immeubles. Quelle a été l'origine de ces accidents ? Auraient-ils pu être évités ? Quelles pertes humaines et matérielles ont-ils provoqué ? Et quelle trace ces drames ont-ils laissé dans l'Histoire ?

22:15 Les pires catastrophes nucléaires

Les catastrophes nucléaires ont marqué à jamais l'histoire des hommes et de l'ingénierie. Tchernobyl en Ukraine, Seascale au Royaume-Uni, Harrisburg, États-Unis. Trois lieux qui vont devenir le théâtre de certaines des plus grandes catastrophes de l'histoire du nucléaire depuis sa découverte.

En 1938, à Berlin, la fission nucléaire voit le jour. Un simple atome se brise et libère une énergie jusqu'alors inimaginable. L'ère nucléaire commence, porteuse à la fois de promesses et de menaces. En 1957, sur la côte britannique un incendie incontrôlable éclate et sème le chaos au cœur de la plus grande centrale nucléaire du pays : Windscale. 1979, dans le nord-est des États-Unis, des défaillances mécaniques et des erreurs humaines conduisent à la destruction d'un réacteur flambant neuf de 700 millions de dollars de la centrale nucléaire de Three Mile Island. Mais le pire arrive en 1986 lorsque la centrale de Tchernobyl, en Union soviétique, est le théâtre d'une fusion totale du cœur du réacteur.

Grâce à des archives exceptionnelles, à des images de synthèse, et le témoignage de 3 experts internationaux vous allez revivre 3 des plus grandes catastrophes nucléaires de notre histoire. Quelle a été l'origine de ces accidents ? Auraient-ils pu être évités ? Quelles pertes humaines et matérielles ont-ils provoqué ? Et quelle trace ces drames ont-ils laissé dans l'Histoire ?