"Top Comedy Club" : Alex Vizorek reçoit Mathieu Madénian à Bruxelles vendredi 29 août 2025 sur France 4

Vendredi 29 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera un nouveau numéro de "Top Comedy Club" dans lequel Alex Vizorek reçoit Mathieu Madénian à Bruxelles.

Mathieu Madénian propose une tournée dans des Comedy Club et accueille sur scène des nouveaux talents de l'humour !

Ce programme humoristique inédit braque les projecteurs sur une toute nouvelle génération de comiques. Il fait découvrir aux téléspectateurs différents « Comedy Club », permet de rencontrer des artistes émergents et d’échanger avec eux sur leur processus créatif et de partager des anecdotes.

Pour cette nouvelle soirée, Alex Vizorek reçoit Mathieu Madénian au Kings Comedy Club à Bruxelles.

Sur scène, le public aura l'occasion de passer un moment avec Adel, Sérine Ayari, André Demarteau, Dena, Sacha Ferra, Sarah Lélé, Florent Losson, Nikoz et Alex Vizorek.