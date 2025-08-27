recherche
Documentaires

"Pyramides : les mystères révélés" sur T18 vendredi 29 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 27 août 2025 138
"Pyramides : les mystères révélés" sur T18 vendredi 29 août 2025

Vendredi 29 août 2025 à partir de 20:50, T18 rediffusera les trois derniers épisodes de la série documentaire "Pyramides : les mystères révélés".

Cette série documentaire explore les énigmes entourant la construction des pyramides de l'Égypte ancienne.

Elle se concentre sur les théories et découvertes scientifiques les plus récentes, en utilisant notamment les nouvelles technologies de l'archéologie 2.0 (comme les images de synthèse et les drones) pour reconstituer et analyser les méthodes de construction.

Chaque épisode se penche sur une pyramide ou un site archéologique spécifique, comme Khéops, Saqqarah ou Meïdoum, pour dévoiler les secrets de leur conception et de leur histoire. L'objectif est de percer le mystère de la manière dont les Égyptiens ont pu bâtir de tels monuments avec les moyens de l'époque.

20:50 Épisode 4 Dahchour, l'incroyable découverte

Sur le site de Dahchour, à 40 km au sud du Caire deux pyramides rivalisent de beauté. Deux monuments révolutionnaires qui seraient les deux premières pyramides véritables, un maillon essentiel pour comprendre l'évolution de la construction des pyramides.

21:35 Épisode 5 Gizeh, les derniers secrets

Le monde entier a les yeux rivés sur la pyramide du pharaon Khéops, en Egypte. Pourtant, juste à côté, sur le plateau de Gizeh, d'autres chefs-d'œuvre architecturaux défient la loi du temps : le sphinx, ce lion à tête humaine, et les pyramides des pharaons Khéphren et Mykérinos.

22:35 Épisode 6 Abou Rawash et la pyramide disparue

Longtemps enfoui sous les sables, il faut grimper sur ses hauteurs et emprunter des chemins qui n'apparaissent pas toujours sur les cartes, pour découvrir l'un des secrets les mieux gardés des dynasties de pharaons. Ici, les égyptologues pensent que trônait une pyramide parfaite qui servait de tombeau au pharaon Redjedef. Une pyramide qui cache en son sein une fosse de plus de 20 mètres et un immense passage qui s'engouffre au coeur de l'édifice. La pyramide de Redjedef à Abou Rawash reste une pièce maîtresse pour comprendre quels étaient les secrets des architectes égyptiens.

Dernière modification le mercredi, 27 août 2025 13:50
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le mystère des Incas : des origines à la chute&quot; à revoir sur RMC Découverte vendredi 29 août 2025

"Le mystère des Incas : des origines à la chute" à revoir sur RMC Découverte vendredi 29 août 2025

27 août 2025 - 14:20

Sur le même thème...

&quot;Le mystère des Incas : des origines à la chute&quot; à revoir sur RMC Découverte vendredi 29 août 2025

"Le mystère des Incas : des origines à la chute" à revoir sur RMC Découverte vendredi 29 août 2025

27 août 2025 - 14:20

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL