"Pyramides : les mystères révélés" sur T18 vendredi 29 août 2025

Vendredi 29 août 2025 à partir de 20:50, T18 rediffusera les trois derniers épisodes de la série documentaire "Pyramides : les mystères révélés".

Cette série documentaire explore les énigmes entourant la construction des pyramides de l'Égypte ancienne.

Elle se concentre sur les théories et découvertes scientifiques les plus récentes, en utilisant notamment les nouvelles technologies de l'archéologie 2.0 (comme les images de synthèse et les drones) pour reconstituer et analyser les méthodes de construction.

Chaque épisode se penche sur une pyramide ou un site archéologique spécifique, comme Khéops, Saqqarah ou Meïdoum, pour dévoiler les secrets de leur conception et de leur histoire. L'objectif est de percer le mystère de la manière dont les Égyptiens ont pu bâtir de tels monuments avec les moyens de l'époque.

20:50 Épisode 4 Dahchour, l'incroyable découverte

Sur le site de Dahchour, à 40 km au sud du Caire deux pyramides rivalisent de beauté. Deux monuments révolutionnaires qui seraient les deux premières pyramides véritables, un maillon essentiel pour comprendre l'évolution de la construction des pyramides.

21:35 Épisode 5 Gizeh, les derniers secrets

Le monde entier a les yeux rivés sur la pyramide du pharaon Khéops, en Egypte. Pourtant, juste à côté, sur le plateau de Gizeh, d'autres chefs-d'œuvre architecturaux défient la loi du temps : le sphinx, ce lion à tête humaine, et les pyramides des pharaons Khéphren et Mykérinos.

22:35 Épisode 6 Abou Rawash et la pyramide disparue

Longtemps enfoui sous les sables, il faut grimper sur ses hauteurs et emprunter des chemins qui n'apparaissent pas toujours sur les cartes, pour découvrir l'un des secrets les mieux gardés des dynasties de pharaons. Ici, les égyptologues pensent que trônait une pyramide parfaite qui servait de tombeau au pharaon Redjedef. Une pyramide qui cache en son sein une fosse de plus de 20 mètres et un immense passage qui s'engouffre au coeur de l'édifice. La pyramide de Redjedef à Abou Rawash reste une pièce maîtresse pour comprendre quels étaient les secrets des architectes égyptiens.