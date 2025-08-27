"Le mystère des Incas : des origines à la chute" à revoir sur RMC Découverte vendredi 29 août 2025

Vendredi 29 août 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte rediffusera "Le mystère des Incas : des origines à la chute", une série documentaire en quatre volets.

Cette série documentaire de 4 épisodes raconte l'épopée grandiose des Incas, l'un des peuples les plus fascinants de l'histoire de l'Humanité, mais aussi l'un des plus mystérieux.

Grâce aux dernières recherches archéologiques, et à des images de synthèses ultra-réalistes, ces 4 films redonnent vie de façon inédite à cette civilisation perdue, depuis ses origines jusqu'à sa chute.

Ceux qui se faisaient appeler les « Fils du Soleil », les empereurs Incas, ont laissé des traces monumentales de leur génie, comme le Machu Picchu, mais aussi des parures raffinées d'or et d'argent, qui ont inspirées la légende de l'Eldorado.

Entre le 15ème et le 16ème siècle, les Incas ont façonné le plus grand Empire d'Amérique du Sud. En à peine plus de 100 ans, ils ont conquis un territoire s'étirant sur plus de 5000 kilomètres le long de la Cordillère des Andes, de l'Equateur jusqu'au Chili.

Depuis leur capitale, Cuzco, par la force ou par la diplomatie, ils ont imposé leur religion, leur pouvoir et leurs techniques à plus de 10 millions de personnes. Mais l'âge d'or de l'Empire du Soleil n'a pas duré. Tout s'est effondré en quelques années lors de l'arrivée des conquistadors espagnols.

Comment est né l'Empire des fils du soleil ? Comment s'est-il étendu aussi vite sur un territoire aussi vaste ? Comment ont-ils réussi à soumettre autant de peuples différents et éloignés ? Comment ont-ils chuté si brutalement ?

Depuis 500 ans, l'histoire de ce peuple mythique est entourée d'ombres. Les Incas n'ont pas laissé de témoignages écrits, hormis d'énigmatiques cordelettes à nœuds. Et pendant longtemps, seules les archives rédigées par les conquérants espagnols permettaient d'en savoir davantage. Mais grâce à l'archéologie moderne, les vestiges donnent désormais la parole aux Incas, pour compléter les écrits historiques et lever certains mystères.

Volet 1 • La naissance de l'empire du soleil

L´Empire des Incas, le plus grandiose d´Amérique du Sud, est né au cours du 15ème siècle, mais ses origines ancestrales sont longtemps restées mystérieuses.

Dans ce premier épisode, nous partons sur les traces du premier Inca, Manco Capac ou Manco le puissant, puis nous découvrons la naissance de l´Empire, avec Pachacutec, le mythique premier empereur.

C´est lui qui lance la construction du Machu Picchu et bouleverse les techniques de constructions. Il s´inspire d´une société plus ancienne pour réécrire l´Histoire de son peuple, et c´est le premier à se déclarer « fils du soleil ». Il lance alors la conquête hors de la vallée de Cuzco, et il impose son nouveau culte solaire comme religion principale, allant jusqu´à faire pratiquer des sacrifices humains au nom du pouvoir impérial.

Grâce aux dernières avancées de la science et à des reconstitutions 3D ultra-réalistes, du Machu Picchu aux sommets des volcans chilien, en passant par le lac Titicaca et Cuzco, voici la naissance de l´Empire du Soleil.

Volet 2 • L'expansion fulgurante de l'empire du soleil

Dans ce deuxième épisode, nous marchons sur les pas du plus glorieux des conquérants Incas, Tupac Yupanqui.

Par la force, ou par d´habiles alliances, c´est lui qui mène la plus grande extension du territoire Inca. Il soumet les plus grands rivaux des Incas, sur la côte Pacifique. Depuis Cuzco, le centre de son Empire, il organise aussi une immense administration impériale, qui s´appuie sur près de 40 000 kilomètres de réseau routier, des centres administratifs bâtis de toute pièce, et un curieux système comptable basé sur des cordelettes à noeuds.

Grâce aux dernières avancées de la science et à des reconstitutions 3D ultra-réalistes, de Cuzco au désert de l´Atacama, en passant par la côte Pacifique, voici l´Expansion fulgurante de l´Empire du Soleil.

Volet 3 • L'âge d'or de l'empire du soleil

Lors de l´apogée de l´Empire du Soleil au début du 16ème siècle, les temples et les palais de Cuzco regorgent de produits fins et de métaux précieux. La richesse des Incas va même participer à la naissance du mythe de l´Eldorado.

Dans ce troisième épisode, nous découvrons l´empereur Inca le plus puissant, Huayna Capac, réputé sanguinaire et violent.

Durant son règne de plus de trente ans, Huayna Capac passe de longues années à combattre dans le Nord de son Empire, pour conquérir de nouvelles terres ou pour éteindre les rébellions. D´une main de fer, il maintient son empire sous contrôle et impose le travail obligatoire en exportant des technologies agricoles. Il déplace également des centaines de milliers de personnes à travers les Andes, et centralise à Cuzco les plus belles productions d´Amérique du Sud.

Grâce aux dernières avancées de la science et à des reconstitutions 3D ultra-réalistes, du Machu Picchu au désert de l´Atacama, en passant par Cuzco et la côte Pacifique, voici l´Âge d´or de l´Empire du Soleil.

Volet 4 • La chute de l'empire du soleil

Entre l´arrivée de Francis Pizarro en Amérique du Sud, et la fin de l´Empire Inca, il s´est passé moins de 10 ans. Mais comment un Empire si puissant, où l´empereur dispose d´une armée de plus de 30000 hommes, a-t-il pu s´effondrer si vite à l´arrivée de 200 conquistadors espagnols?

Dans ce quatrième épisode, nous découvrons le destin fatal des trois derniers souverains Incas, trois frères ayant chacun joué un rôle décisif dans la chute brutale de l´Empire du Soleil.

Les conquérants espagnols ont débarqué au meilleur moment, alors que deux fils de l´Empereur décédé se livrent une guerre sans merci. Celui qui incarne le pouvoir impérial, Atahualpa, est capturé par les hommes de Pizarro à Cajamarca, puis tué quelques mois plus tard.

Mieux équipés, fins tacticiens, et aidés par des peuples indigènes rebelles, les conquérants vont ensuite rapidement s´emparer de Cuzco. Sous l´impulsion d´un autre frère, Manco Capac 2, quelques Incas vont mener la résistance, mais les espagnols vont détruire l´empreinte des fils du soleil en quelques décennies.

Grâce aux dernières avancées de la science et à des reconstitutions 3D ultra-réalistes, de Cuzco au désert du Chili, en passant par Cajamarca et la côte Pacifique, voici la Chute brutale de l´Empire du Soleil.