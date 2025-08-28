recherche
"Orangs-outans : nos cousins rouges de la forêt" sur Arte samedi 30 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 28 août 2025
Samedi 30 août 2025 à 20:55, Arte vous propose la découverte du mode de vie des orangs-outans, "hommes de la forêt" en malais, à travers le quotidien d'une femelle et de sa fille dans la jungle de Bornéo. 

Ce sont les seuls de nos proches cousins à vivre en grande partie dans les arbres, à des dizaines de mètres de haut, dans la jungle de Bornéo qui couvre trois pays : l'Indonésie, la Malaisie et le Brunei. Certains ne toucheront jamais le sol de leur vie…

Dans le parc national de Tanjung Puting, au cœur du Kalimantan central, et aux côtés de soigneurs du centre de soin de Sepilok, une mère et sa fille orangs-outans dévoilent leur quotidien, filmé sans intrusion. De l'éducation de la progéniture, qui peut durer jusqu'à huit ans (un record dans le monde animal), jusqu'à l'exploration du territoire et la chasse, on s'émerveille de ces mammifères qui nous ressemblent, dotés notamment d'une mémoire phénoménale et d'une capacité surprenante à spatialiser mentalement leur environnement.

Ces singes paisibles – on ne verra que peu les mâles dominants, plus agressifs et solitaires – sont aujourd'hui menacés au sein de leur habitat naturel. Car la civilisation pénètre toujours plus loin dans la forêt vierge, dont des pans entiers sont détruits par la culture du palmier à huile.

Documentaires
