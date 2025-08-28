recherche
Documentaires

"Le mystère d'Oak Island" samedi 30 août 2025 sur RMC Découverte

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 28 août 2025 143
"Le mystère d'Oak Island" samedi 30 août 2025 sur RMC Découverte

Samedi 30 août 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera les deux derniers épisodes inédits de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Un trésor de pirates ? Un butin viking ? Ou une relique biblique oubliée depuis des siècles ? Nul ne connaît la véritable nature de ce qui sommeille sous Oak Island, au large de la Nouvelle-Écosse. Mais depuis plus de 200 ans, aventuriers, chercheurs et passionnés tentent de percer ce mystère, au prix parfois de leur vie. Car l'île cache bien des dangers : tunnels inondés, pièges ingénieux... et une sombre légende qui plane comme une menace.
Selon une vieille prophétie, sept personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit découvert. À ce jour, six vies ont déjà été perdues dans cette quête obsédante.

Dans cette neuvième saison très attendue, les frères Lagina redoublent d'efforts et de moyens. Grâce à des technologies de pointe et à de nouvelles analyses scientifiques, ils sont désormais convaincus qu'une importante concentration d'argent est enfouie à proximité du légendaire "Money Pit", le puits central de l'île.

Jamais l'équipe n'a été aussi proche d'une révélation. Mais Oak Island est loin d'avoir livré tous ses secrets...

Épisode 25 • Sur la route

Rick trouve des preuves qui pourraient relier les Templiers à la construction du Money Pit.

Épisode 26 • L'île au trésor

Après plus d'une décennie de travail acharné, les Lagina ont non seulement prouvé que le mystère était plus profond que quiconque ne l'aurait cru possible, mais ils sont également plus près que quiconque avant eux de finalement mettre la main sur le trésor.

Dernière modification le jeudi, 28 août 2025 17:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;The Voice Kids&quot; : Guérie d'un cancer, Charlotte réalise son rêve samedi soir sur TF1 (vidéo)

"The Voice Kids" : Guérie d'un cancer, Charlotte réalise son rêve samedi soir sur TF1 (vidéo)

28 août 2025 - 18:34

Sur le même thème...

&quot;Orangs-outans : nos cousins rouges de la forêt&quot; sur Arte samedi 30 août 2025

"Orangs-outans : nos cousins rouges de la forêt" sur Arte samedi 30 août 2025

28 août 2025 - 15:36

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par …

28 août 2025 - 10:14 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL