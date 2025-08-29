"Le burger, un super pouvoir américain" à découvrir sur France 5 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

Dimanche 31 août 2025 à 21:00, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir "Le burger, un super pouvoir américain", un documentaire inédit réalisé par Christophe Barreyre.

Cette nouvelle série documentaire, proposée et présentée par Laurent Delahousse, raconte la mondialisation en 2025 à travers un objet iconique, une marque emblématique, une personnalité ou un phénomène de société.

Il s’agit d’un regard sur la mondialisation effrénée, hyperconnectée et inéluctable. Un récit d’aujourd’hui et d’hier pour éclairer et questionner nos sociétés.

Après le film, Laurent Delahousse réunit des personnalités pour un entretien hors les murs d’un studio, dans un lieu en rapport avec sujet.

Le burger, un super pouvoir américain

Comment l’objet iconique américain s’est imposé jusqu’à devenir un plat universel ? Comment le burger américain est parti à la conquête de l’Est, s’est installé dans « the » pays de la gastronomie non sans mal (la France), a franchi le Rideau de fer en Russie jusqu’aux bases US en Irak… ?

Ce soir au menu, vous allez croiser aussi bien Trump en serveur McDo, Boris Eltsine sur la place Rouge, JFK à Paris le jour de l’ouverture de Wimpy… que la papesse française de la pub, le cameraman de SuperSizeMe, un vloggeur irakien, le géant Burger King en Irak... Avec la présence de Modern Talking et Tricatel !