"Une maison, un artiste - Jean-Marc Thibault, une vie d’artiste sous le soleil de Marseille" dimanche 31 août 2025 sur France 5

Dimanche 31 août 2025 à 22:25, France 5 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Jean-Marc Thibault.

Dans une maison baignée de soleil, au cœur de Marseille, s’esquisse le portrait chaleureux de Jean-Marc Thibault. Fils d’un cuisinier et d’une femme de ménage, il s’impose comme l’une des grandes figures de l’humour français, porté par une énergie infatigable et un sens inné de la comédie.

De ses débuts avec Roger Pierre dans les années 1950 à ses succès à la télévision, il conquiert le cœur du public. Sa vie de scène l’emmène de Paris à Cuba, en passant par Marseille, avant qu’il ne trouve enfin la quiétude.

Entouré de ses plantes, de ses chats et de ses précieux livres anciens, il continue à écrire, à lire, à créer — fidèle jusqu’au bout à l’esprit de troupe et à sa passion inébranlable pour le théâtre

Avec les témoignages de :

Sophie Agacinski, réalisatrice de documentaire et épouse de Jean-Marc Thibault



Alexandre Thibault, comédien et fils de Jean-Marc Thibault



Lionel Jospin, ancien premier ministre et beau-frère de Jean-Marc Thibault



Sylviane Agacinski, philosophe, membre de l’Académie française et belle-sœur de Jean-Marc Thibault



Azia Thibault, petite-fille de Jean-Marc Thibault



Pierre Santini, comédien



Cristiana Reali, comédienne et amie de Jean-Marc Thibault.