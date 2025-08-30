recherche
Documentaires

"Une maison, un artiste - Jean-Marc Thibault, une vie d’artiste sous le soleil de Marseille" dimanche 31 août 2025 sur France 5

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 30 août 2025 109
"Une maison, un artiste - Jean-Marc Thibault, une vie d’artiste sous le soleil de Marseille" dimanche 31 août 2025 sur France 5

Dimanche 31 août 2025 à 22:25, France 5 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Jean-Marc Thibault.

Dans une maison baignée de soleil, au cœur de Marseille, s’esquisse le portrait chaleureux de Jean-Marc Thibault. Fils d’un cuisinier et d’une femme de ménage, il s’impose comme l’une des grandes figures de l’humour français, porté par une énergie infatigable et un sens inné de la comédie.

De ses débuts avec Roger Pierre dans les années 1950 à ses succès à la télévision, il conquiert le cœur du public. Sa vie de scène l’emmène de Paris à Cuba, en passant par Marseille, avant qu’il ne trouve enfin la quiétude.

Entouré de ses plantes, de ses chats et de ses précieux livres anciens, il continue à écrire, à lire, à créer — fidèle jusqu’au bout à l’esprit de troupe et à sa passion inébranlable pour le théâtre

Avec les témoignages de :

Sophie Agacinski, réalisatrice de documentaire et épouse de Jean-Marc Thibault

Alexandre Thibault, comédien et fils de Jean-Marc Thibault

Lionel Jospin, ancien premier ministre et beau-frère de Jean-Marc Thibault

Sylviane Agacinski, philosophe, membre de l’Académie française et belle-sœur de Jean-Marc Thibault

Azia Thibault, petite-fille de Jean-Marc Thibault

Pierre Santini, comédien

Cristiana Reali, comédienne et amie de Jean-Marc Thibault.

Dernière modification le samedi, 30 août 2025 10:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de &quot;Plus belle la vie&quot; du 1er au 5 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Les résumés de "Plus belle la vie" du 1er au 5 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

30 août 2025 - 10:25

Sur le même thème...

&quot;Télématin&quot; samedi 30 août, les invités de Laurie Delhostal & Adrien Rohard sur France 2

"Télématin" samedi 30 août, les invités de Laurie Delhostal & Adrien Rohard sur France 2

29 août 2025 - 20:54

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 30 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 30 août 2025 sur TF1, les reporta…

29 août 2025 - 17:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL