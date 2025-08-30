recherche
De « Matrix » à « Sense8 », la révolution Wachowski sur France 4 lundi 1er septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 30 août 2025 153
De « Matrix » à « Sense8 », la révolution Wachowski sur France 4 lundi 1er septembre 2025

De Bound à la série queer Work in Progress, ce documentaire inédit de Thibaut Seve est une exploration inédite de l'œuvre artistique des Wachowski.

Prévu pour marquer le 25ème anniversaire de Matrix en 2024, ce documentaire nous plonge au cœur d’une carrière révolutionnaire.

À partir d’une petite pilule rouge, ce film révèle les clefs pour décrypter l'œuvre des sœurs.

Matrix est le terreau où sont semées toutes les graines du combat des cinéastes. Le féminisme, l’anticapitalisme, la transidentité ou la justice raciale sont encodés dans des scènes d’action en trench-coat ou dans des métaphores chargées de symboles.

Les sœurs, aussi intransigeante dans leurs combats sociétaux que dans leur esthétique expérimentale, sont une heureuse anomalie hollywoodienne, une véritable faille dans la Matrice, qu’il est temps de redécouvrir.

Dernière modification le samedi, 30 août 2025 12:24
Publié dans Documentaires, Lundi
Suivez nous...

