"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Shelby Cobra lundi 1er septembre 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Lundi 1er septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Shelby Cobra.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 20x01 • Shelby Cobra

Gerry et Aurélien se voient confier une mission de haute volée : la réparation d'une voiture aussi extraordinaire qu'exclusive, et la plus chère qu'ils n'aient jamais eue à l'atelier, une Shelby Cobra. Sa valeur est estimée à 400 000 euros.

Ce modèle de 2014, appelé "continuation" car fabriqué dans les usines Shelby de Las Vegas selon le strict cahier des charges de 1964, a été sévèrement endommagé par son propriétaire lors d'une course. Triangle avant droit plié, carrosserie en aluminium abîmée, boîte de vitesses bloquée, moteur V8 de 4.7 litres qui ne développe pas toute sa puissance.

Leur défi : remettre cette Shelby Cobra en état concours, en respectant l'enveloppe de 15 000 euros donnée par son propriétaire.