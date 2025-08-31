"Laissez-vous guider" dans le Paris de la Belle Époque, mardi 2 septembre 2025 sur France 2

Mardi 2 septembre 2025 à 21:10 sur France 2, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous entraînent au cœur de la Belle Époque : l'un des moments les plus foisonnants et festifs de notre histoire !

Entre 1870 et 1914, Paris vit une parenthèse (presque) enchantée marquée par la joie, les progrès techniques, le génie français et les avancées sociales. Paris devient la « Ville Lumière » qui guide le monde entier sur le terrain de la modernité.

Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vont faire ressurgir du passé des lieux spectaculaires aujourd’hui disparus… Aux quatre coins de Paris, dans les airs ou sous les eaux, nos deux guides vont vous immerger dans cette période de rayonnement français. Du Champ-de-Mars, théâtre de l’Exposition universelle de 1900, au musée Grévin qui a vu démarrer le génie du cinéma Georges Méliès, des quais de Seine sous les eaux en 1910 lors de la crue du siècle à la plaine Monceau qui a vu naître la statue de la Liberté, en passant par la place du Tertre, berceau des plus grands artistes du XXe siècle, ou le quartier Pigalle et ses lieux coquins…

“Laissez-vous guider” dans cette période bénie comme si vous y étiez au cœur des mystères du Paris de la Belle Époque !

Tout au long de l'émission, des reconstitutions spectaculaires 3D :

En dirigeable au-dessus de Paris : « Plus loin, plus haut, plus vite » voilà comment on pourrait résumer l’état d’esprit de la Belle Époque. Dans ce contexte, des inventeurs-aventuriers marquent l’histoire. Comme l’aviateur Alberto Santos-Dumont qui construit un dirigeable et parvient à faire le tour… de la tour Eiffel !

Le palais de l'Électricité de l'Exposition universelle de 1900. Paris accueille l’Exposition universelle du tournant du siècle. L’équivalent d’un arrondissement complet est dédié à cette fête mondiale qui va réunir 50 millions de visiteurs ! Joyau de cette exposition : le palais de l’Électricité étincelant et magique, de jour comme de nuit.

L'hippodrome de la place de Clichy. Le quartier du bas Montmartre est le haut lieu de la fête à la Belle Époque. Un endroit symbolise cet esprit festif plus que tout autre. L’hippodrome de Clichy est une salle de spectacle XXL : l’équivalent de notre Palais Bercy aujourd’hui ! Parisiens et touristes s’y pressent chaque soir pour y admirer des spectacles équestres époustouflants.

La crue du siècle de 1910 vue des quais de Seine. En 1910, en moins de dix jours, les Parisiens voient la Seine déborder et noyer leur ville et leurs habitations. Une crue exceptionnelle et dévastatrice qui va obliger les Parisiens à s’entraider.

La chantier de la statue de la Liberté. Ce cadeau de la France aux Américains a été construit en plein Paris, rue de Chazelle, près du parc Monceau. Un chantier titanesque qui a connu de nombreuses galères mais qui incarne parfaitement le génie et le gigantisme de la Belle Époque.

Il ne s'agit pas d'un numéro inédit, cette émission a été diffusée en 2023.