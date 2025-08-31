"Les empoisonneurs de Poutine", une enquête de Christo Groze diffusée sur Arte mardi 2 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025 à 21:00, Arte diffusera "Les empoisonneurs de Poutine", une plongée documentaire haletante dans la réalité du régime russe.

Quel est le coût de la liberté d’expression dans la Russie de Poutine et du journalisme qui défie son pouvoir ?

À la suite de ses enquêtes pour le réseau d’investigation en open source Bellingcat sur plusieurs affaires d’empoisonnement dans le pays, le journaliste bulgare Christo Grozev, qui a aussi réussi à identifier des centaines d’agents secrets russes opérant en Europe, découvre un jour qu’il figure sur une liste d’hommes à abattre établie à Moscou.

Exilé à New York et séparé de sa famille restée à Vienne, rongé par la peur que le régime russe ne parvienne à le tuer ou à atteindre ses proches, Grozev n’en continue pas moins son travail pour révéler les opérations secrètes du Kremlin. Il entre ainsi en contact avec un lanceur d’alerte, à l’identité ici protégée, témoin clé des basses œuvres du régime. Cet employé dans un laboratoire fabriquant des substances mortelles destinées aux opposants va parvenir à quitter la Russie grâce à l’aide du journaliste.

En parallèle, le documentaire retrace le calvaire de l’activiste Vladimir Kara-Mourza, homme politique et journaliste, qui a payé son combat de deux tentatives d’empoisonnement et d’une condamnation à vingt-cinq ans de colonie pénitentiaire à régime sévère, avant d’être libéré en août 2024 lors d’un échange de prisonniers.

Le prix du courage

Émaillé de séquences en temps réel dans lesquelles Christo Grozev expose ce qui peut l’être de son enquête à haut risque, avec en contrepoint les témoignages de ses proches et de ses collègues, ce documentaire montre à la fois le quotidien du journaliste bulgare et le coût de son héroïsme.

Le réalisateur James Jones met en regard son sacrifice avec celui du couple Kara-Mourza : Evguenia et Vladimir, eux aussi, ont mis leur vie entre parenthèses pour combattre la dictature, quel qu’en soit le prix.

Tournée dans le plus grand secret pendant deux ans, cette investigation met ainsi à nu la réalité mortifère du régime de Vladimir Poutine.