"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 2 septembre 2025 (vidéo)

Mardi 2 septembre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

En France, 310.000 routiers professionnels circulent chaque jour sur le million de kilomètres de routes qui quadrillent notre territoire. Ils assurent 80% du transport des marchandises essentielles à notre quotidien. Et si certaines femmes se sentent parfois marginalisées, elles sont bien décidées à prouver qu'elles ont leur place dans un milieu à 97% masculin.

Bienvenue dans l'univers des routiers : profession chauffeur poids lourd.

Épisode 22 • Cap Nord, Cap Sud (partie 1)

Dans cet épisode en deux parties, deux périples au long cours pour des routiers passionnés qui vont être mis en grande difficulté avec à leur bord des animaux précieux à convoyer.

Teddy et Armonie, couple à la ville comme sur la route, vont devoir emmener 108 bovins du Nord Est de la France jusqu'au Sud du Maroc à Ouarzazate aux portes du désert. Pour cet incroyable voyage, Armonie va conduire seule l'une des deux bétaillères pour la première fois. Au programme : un chargement musclé, des conditions météo déplorables et une convoyeuse en herbe sous haute tension qui va perdre son partenaire de route dans les dédales du port de Marseille à quelques minutes de prendre le ferry pour le port Tanger.

Autre périple de cet épisode en deux parties tout aussi incroyable, mais d'un autre genre : celui de Vincent, jeune routier intérimaire qui pour la première fois de sa carrière va transporter des animaux vivants : 40 chiens de traineaux jusqu'en Laponie, avec leur éleveur à ses côtés. Avec un vieux camion à boîte manuelle, et dans des conditions déplorables, il va repousser ses limites pour atteindre les objectifs fixés par son client : soit parcourir 3000 km en 4 jours.

Épisode 23 • Cap Nord, Cap Sud (partie 2)

Dans ce deuxième épisode, l'odyssée de ces deux périples au long cours continue.

D'un côté Teddy et Armonie viennent d'arriver au port de Tanger. Ils ont 800 km à parcourir jusqu'aux portes du désert à Ouarzazate. Ils vont devoir rouler sur des routes où très peu voire aucune règle du code de la route ne sont respectées, et où le taux d'accidents mortels est très élevé... Ensuite, ils vont affronter les hauteurs de Ouarzazate ou des pans de routes entiers se sont effondrés suite aux inondations qui ont eu lieu dans le pays juste avant leur arrivée.



Vincent de son côté vient d'arriver en Suède avec 40 chiens de traineaux à son bord et leur éleveur à ses côtés qui ne le lâche pas d'une semelle. Encore 1500 km à parcourir jusqu'à la Laponie où il va falloir apprendre à déchiffrer les panneaux de signalisation, apprivoiser la route, et garder en bonne santé une meute de 40 chiens de traineaux qui commencent à trouver le temps long...